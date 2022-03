Jediné špatné slovo o Kamale Harrisové a letíte, hrozil podle knihy Biden

Jednoho dne si Biden svolal klíčové zaměstnance do Oválné pracovny a varoval je, že „pokud zjistí, že někdo šíří negativní historky o viceprezidentce, velmi rychle se stanou bývalými zaměstnanci“.

Alespoň tak to mělo být podle úryvku z jedné z prvních publikací, která o Bidenově prezidentství vyjde. Knihu This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America’s Future (To nepřejde: Trump, Biden a bitva o budoucnost Ameriky) dala dohromady dvojice novinářů amerického deníku The New York Times Jonathan Martin a Alex Burns.