Teď se dozvíte tajemství, proč Kamala Harrisová prohrála volby. Prohrála je, protože se ukazuje, že vyhrát nemohla, a její lidé to od začátku věděli. Všechny interní průzkumy jejího štábu od prvního do posledního dne ukazovaly, že prohraje. Ale byly utajeny dokonce i před vedením Demokratické strany, natož před Američany. Řekla to vysoce postavená pracovnice kampaně Lindy Liová, která měla na povel shánění peněz od dárců.