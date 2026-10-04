Sladký život, sugar daddies a strach z bezdomovců. Kalifornská bublina zblízka

Na perfektně střiženém trávníku nedaleko vyhlášené pláže se z alkoholového deliria zrovna probouzí na první pohled zanedbaný muž. Podle statistik se ale počet lidí bez domova v Santa Monice daří snižovat. Místní jsou očividně zvyklí. Nedaleko totiž sedí skupinka mladých lidí a užívá si odpolední piknik.
Nikki, jak se jedna ze skupinky představuje, se narodila v nedalekém Los Angeles. Na otázku, jestli se jí zdá zdejší nekonečný problém s bezdomovectvím a čistotou v poslední době lepší, odpovídá bez váhání.
Máme bohaté manžely. Když žijete v Kalifornii, vlastně pracovat nemusíte, stačí si užívat krásné počasí a nakupovat.