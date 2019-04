Lesbický pár spáchal sebevraždu. Z útesu svrhl i všechny své adoptivní děti

Při nehodě zahynulo, kromě manželek Sarah a Jennifer Hartových, také všech šest jejich adoptivních dětí ve věku od 12 do 19 let. Celé neštěstí se podle vyšetřovatelů odehrálo jen několik dní poté, co úřady ve spolupráci se sociální službou obě matky začaly ohledně dětí vyšetřovat z možného zanedbávání péče a špatného zacházení.

Vyšetřovatelé měli podezření na sebevražedný úmysl řidičky hned od začátku. Před srázem totiž nenašli žádné brzdové stopy. Rozhodující důkazy pak objevili v rodinném domě. Pár, který žil ve východoamerickém státě Washington, totiž na internetu zkoumal různé metody sebevražd jen několik hodin předtím, než vyrazil s dětmi k pobřeží Kalifornie.

Po prohledání těl obětí z auta, které po 30metrovém letu vzduchem dopadlo na pláž, zjistili vyšetřovatelé v krvi řidičky Jennifer Hartové značné množství alkoholu. V těle druhé matky a několika dětí pak lékaři objevili lék Benadryl, který může způsobovat ospalost.

Hrozilo, že o děti přijdou

Vyšetřovatelé zjistili, že lesbický pár byl několikrát podezřelý z týrání svých dětí. Několik dnů před tragickou nehodou jejich patnáctiletý syn Devonte zazvonil u sousedů s tím, že mu jeho matky nechtějí dát jídlo, údajně kvůli finančním problémům.



Sarah Hartová měla policejní záznam už z minulosti. V roce 2010 se přiznala, že zmlátila a zranila svou dceru Abigail a byla odsouzena za domácí násilí.

Lesbickému páru tak reálně hrozilo, že o všechny adoptivní děti přijde. „Nejspíš si řekly, že když jim nedovolí si děti nechat, nebude je mít ani nikdo jiný,“ řekl médiím jeden z vyšetřovatelů.