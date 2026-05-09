Tři obyvatelé Los Angeles se nedávno přesvědčili o tom, že není radno si zahrávat s medvědem – a už vůbec ne s falešným. Nakonec je totiž odsoudili za pojistný podvod. Podle vyšetřovatelů sehráli bizarní divadlo, při kterém měl na luxusní automobily zaútočit medvěd. Ve skutečnosti však škody způsobil člověk převlečený do medvědího kostýmu.
Celý případ začal už v roce 2024, kdy čtveřice podezřelých nahlásila pojišťovně škodu na voze Rolls-Royce Ghost z roku 2010. Tvrdili, že zaparkované auto u jezera Arrowhead v pohoří San Bernardino poničil medvěd. Jako důkaz předložili i video, které údajný útok zachycovalo, uvedl deník The Guardian.
Vyšetřovatelé však brzy zjistili, že „medvěd“ na záznamu nebyl skutečným, ale pouze člověkem v kostýmu.
„To, co se mohlo zdát jako neuvěřitelné, se nakonec ukázalo jako pravda. Ti, kteří za podvod nesou odpovědnost, budou nyní čelit následkům,“ uvedl kalifornský komisař pro pojišťovnictví Ricardo Lara po vynesení rozsudku. Podle něj vyšetřovatelé odhalili podvod díky důkladnému prověření důkazů.
Zároveň připomněl, že pojistné podvody představují závažný trestný čin, který zvyšuje náklady pro všechny klienty pojišťoven. „Žádný podvod není příliš absurdní na to, abychom ho nevyšetřili,“ dodal.
Na zveřejněném videu je vidět postava v medvědím převleku, jak leze do auta a nemotorně se přehrabuje uvnitř. Právě nepřirozené pohyby a chování údajného medvěda vzbudilo mezi vyšetřovateli podezření.
Během pátraní navíc úřady narazily na další dvě podobné pojistné příhody. Ve stejném stylu měly být poškozeny také dvě auta značky Mercedes.
Do zkoumání případu byl následně přizván i biolog z kalifornského úřadu pro rybolov a ochranu divokých zvířat, který pečlivě analyzoval poskytnuté záběry. Jeho závěr byl jednoznačný, na videu je doopravdy zachycen člověk v medvědím kostýmu. Při domovní prohlídce v domě jednoho z podezřelých navíc policisté skutečně našli kostým, který odpovídal kostýmu z videí.
Všichni podezřelí se následně k podvodu přiznali. Soud každému z nich udělil trest 180 dní vězení a musí zaplatit náhradu škod, přesahující 52 tisíc dolarů (přes milion korun).