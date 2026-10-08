Zvrácený experiment. Miliardářský pár zneužil náhradní matky a týral 21 dětí

Když v květnu 2025 přivezli do dětské nemocnice v Los Angeles dvouměsíčního chlapce s vážným poraněním hlavy, jeho matka Silvia Zhangová tvrdila, že spadl z postele. Lékařům ale vysvětlení nesedělo a nemocnice přivolala policii.
Vyšetřování následně zavedlo detektivy do obřího sídla v kalifornské Arcadii. Uvnitř našli patnáct dětí, dalších šest objevili u příbuzných a přátel. Byly jim dva měsíce až třináct let. A pak si vyšetřovatelé prohlédli záznamy z desítek kamer rozmístěných po celém domě.
Právník tvrdí, že Xuan chtěl z dětí vychovat vzdělané dospělé, například filozofy, lékaře, výzkumníky nebo vynálezce.