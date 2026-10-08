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Zvrácený experiment. Miliardářský pár zneužil náhradní matky a týral 21 dětí

Tomáš Ratner
  9:06

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Kompilace fotografií Guojuna Xuana se Silvií Zhangovou a jejich sídla | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Na první pohled jen další luxusní sídlo v kalifornské Arcadii. Uvnitř ale měla vznikat elitní generace. Miliardářský pár, který v úterý prokuratura obvinila ze spiknutí a těžkého týrání dětí, si přes vlastní agenturu pronajal desítky náhradních matek napříč Spojenými státy. Uvnitř vily rozjel tajnou továrnu s učebnami a bitím před desítkami kamer. Náhradní matky netušily, jaké firmě se upsaly.

Když v květnu 2025 přivezli do dětské nemocnice v Los Angeles dvouměsíčního chlapce s vážným poraněním hlavy, jeho matka Silvia Zhangová tvrdila, že spadl z postele. Lékařům ale vysvětlení nesedělo a nemocnice přivolala policii.

Vyšetřování následně zavedlo detektivy do obřího sídla v kalifornské Arcadii. Uvnitř našli patnáct dětí, dalších šest objevili u příbuzných a přátel. Byly jim dva měsíce až třináct let. A pak si vyšetřovatelé prohlédli záznamy z desítek kamer rozmístěných po celém domě.

Právník tvrdí, že Xuan chtěl z dětí vychovat vzdělané dospělé, například filozofy, lékaře, výzkumníky nebo vynálezce.

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