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USA jsou silnější a uznávanější než kdy dříve, tvrdí Trump po dohodě s Íránem

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  19:34
Ropa opět proudí, Írán nebude mít nikdy jaderné zbraně a Spojené státy jsou silnější, bezpečnější a uznávanější než kdy dříve. Ve čtvrtek to na sociální síti uvedl americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu ve středu společně s íránským prezidentem digitálně podepsali memorandum o porozumění mezi USA a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě. Jeho součástí je rovněž prozatímní bezplatné otevření Hormuzského průlivu pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu.
Americký prezident Donald Trump na summitu skupiny G7 v Evian-les-Bains (16....

Americký prezident Donald Trump na summitu skupiny G7 v Evian-les-Bains (16. června 2026) | foto: Christian HartmannReuters

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Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (14. června 2026)
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„Akciové trhy burácí, pracovní místa jsou na rekordech, ceny klesají (dostupnost!). Naše země je silná, bezpečná a respektovaná, jako dosud nikdy nebyla. Nemáte zač!“ napsal své sociální síti Truth Socia Trump. Ve svém příspěvku poznamenal, že znemožnění Íránu získat nukleární zbraně znamená pro svět bezpečí.

Spojené státy a Írán si v memorandu daly 60denní lhůtu na dosažení mírové dohody. Lhůtu ale mohou po dohodě prodloužit. V dokumentu se podle médií mimo jiné uvádí, že jeho podpisem se vyhlašuje okamžité ukončení vojenských operací na všech frontách.

Nebude-li se Írán chovat dobře, začneme jim zas házet bomby na hlavu, hrozí Trump

Ihned po podpisu mají také Spojené státy začít ukončovat námořní blokádu íránských přístavů a Írán má zajistit bezpečnou plavbu obchodních lodí Hormuzským průlivem, po dobu 60 dnů bezplatně. Teherán opakovaně uvedl, že poté chce vybírat za plavbu poplatek, který zdůvodňuje službou za proplutí.

Americký viceprezident J. D. Vance ve čtvrtek novinářům v Bílém domě podle agentur AP a Reuters řekl, že tankery přes noc přepravily Hormuzským průlivem 12,5 milionu barelů ropy a že USA ustoupily od blokády íránských přístavů, do kterých vplula asi desítka plavidel. Poznamenal, že Írán během noci nestřílel po žádné lodi v úžině. K množství přepravené ropy uvedl, že je to nejvíce od konce února, kdy proti Íránu válku USA s Izraelem zahájily.

Írán má otevřít Hormuz a USA ukončit blokádu. Prezidenti podepsali memorandum

Vance dále sdělil, že zmíněná 60denní lhůta pro dosažení mírové dohody začala dnes. Uvedl, že Spojené státy nechtějí, aby se Írán vzdal svého práva na sebeobranu, očekávají ale, že nebude mít střely, které by ohrožovaly celý svět.

Poznamenal, že Trumpova vláda chce brzy informovat Kongres USA o Íránu. Zároveň řekl, že vláda je přesvědčená, že může bez souhlasu Kongresu prozatímně zrušit sankce proti Teheránu

Viceprezident hovořil také o Libanonu, kde proti tamnímu proíránskému radikálnímu hnutí Hizballáh vede ofenzivu izraelská armáda. Uvedl, že cílem americké mírové dohody s Teheránem je umožnit libanonské vládě kontrolovat jižní část její země. K tomu doplnil, že Hizballáh tamní správu nemůže převzít, aby se Izrael necítil ohrožen a nevedl další útoky na jih země i Bejrút.

Izrael podle Vance bude muset mírový proces s Íránem respektovat. Tento proces označil za dobrý pro Izrael. Dodal, že izraelské útoky na Bejrút, při kterých umírají civilisté, jsou nepřijatelné.

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