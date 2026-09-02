„Jsou Satan.“ Írán viní USA z útoku na svatebčany, mluví o válečném zločinu

Obnovené vzájemné útoky mezi Spojenými státy a Íránem začaly po měsíci relativního klidu americkými údery na íránský ostrov Lárak v Hormuzském průlivu. Cílem byla odpalovací zařízení, kterými chtěl Írán podle Washingtonu klást námořní miny v průlivu.
V úterý USA podle Teheránu zasáhly dům ve městě Kúhestak v jihoíránské provincii Hormozgán. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) se k tomuto útoku přímo nevyjádřilo, ale jeho mluvčí uvedl, že USA „nikdy necílí na civilisty, na rozdíl od íránských revolučních gard“.
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„Škola v Mínábu: děti zmasakrovány. Sportovní hala v Lámerdu: děti povražděny. Svatba v Kúhestaku: děti spolu s rodinami zabity. Jestliže se nějaká síla chová jako Satan, vybírá si cíle jako Satan a zabíjí jako Satan, je Satanem. A chrání Malého Satana, který dělá to samé? Je Velkým Satanem,“ uvedl na síti X Ghálíbáf, přičemž použil termíny pro USA a Izrael, s nimiž přišel již v roce 1979 první nejvyšší duchovní vůdce íránské islámské republiky Rúholláh Chomejní.
Ghálíbáf v příspěvku odkazoval na údery z 28. února v Lámardu, kde zahynulo nejméně 21 civilistů včetně sedmi dětí, a dívčí školu v Mínábu, kde bylo zabito 168 lidí, převážně dětí. Počty obětí uvedla v minulosti agentura AP s odvoláním na údaje íránských úřadů.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí zveřejnil video, které má zachycovat úterním úderem zasažený dům, kde se svatební oslava konala. Úder označil za válečný zločin a skutečnou podobu útočné války, na rozdíl od umělou inteligencí generovaných videí vykreslujících americké činitele jako triumfující hrdiny. Baghájí touto narážkou patrně poukazoval na video zobrazující zničení íránského ostrova Charg, které v pondělí zveřejnil americký prezident Donald Trump s dodatkem „Ostrov Charg je rozmetán na prach!!!“.
Spojené státy budou brzy čelit nové íránské strategii na bojišti i v diplomacii a vzdoru vůči ekonomické blokádě, řekl šéf íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezáí. Strategie podle něj otřese americkými „základy“, bližší podrobnosti však nesdělil.
Po úterních útocích íránské revoluční gardy oznámily čtyři mrtvé ze svých řad, a polovojenské milice basídž, které pod gardy spadají, uvedly tři mrtvé. Není jasné, zda tito mrtví byli zahrnuti v již dříve oznámených 11 obětech amerických útoků.
Íránské ozbrojené síly v reakci provedly údery v arabských zemích v regionu, kde mají USA základny. Cílem podle jejich prohlášení byly letecká základna Alí Sálim v Kuvajtu, vojenská základna Šajch Ísá v Bahrajnu, letecké základny Zafra a Minhád ve Spojených arabských emirátech, základna americké námořní pěchoty Camp Titin v Jordánsku a blíže nespecifikované základny v severoiráckém Irbílu. Z těchto zemí nebyly dosud hlášeny žádné oběti. V Bahrajnu a Kuvajtu podle tamních úřadů útoky způsobily požáry v obydlených oblastech.
Ve středu dopoledne íránské revoluční gardy uvedly, že v Hormuzském průlivu najely dva ropné tankery na námořní miny, což lodě vyřadilo z provozu. Plavidla se podle prohlášení gard snažila proplout trasou, kterou íránský režim považuje za nelegální.
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Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán 28. února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě. Průliv je důležitou trasou pro přepravu ropy, plynu a dalších komodit ze zemí Perského zálivu. Cílem íránských útoků se také staly arabské země v regionu, které jsou spojenci USA. V červnu podepsané americko-íránské memorandum o porozumění, které mělo válku ukončit, zkrachovalo, přičemž obě země se vzájemně obviňují z jeho porušování.