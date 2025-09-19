Biden si ke konci v úřadu nepamatoval jména ani data, přiznal jeho poradce

Autor: ,
  13:28
Bývalý americký prezident Joe Biden měl v posledních letech svého funkčního období problémy s pamětí, nemohl si vzpomenout na jména a data a často potřeboval dodatečné schůzky k tomu, aby mohl přijmout rozhodnutí. Někdejší personální šéf Bílého domu za Bidenovy administrativy Jeff Zients to ve čtvrtek řekl republikány ovládanému sněmovnímu výboru pro dohled.
Joe Biden přednesl závěrečný projev v roli prezidenta. (15. ledna 2025)

Joe Biden přednesl závěrečný projev v roli prezidenta. (15. ledna 2025) | foto: ČTK

Joe Biden (22. srpna 2025)
Bývalý americký prezident Joe Biden (15. dubna 2025)
Joe Biden (2024)
Joe Biden se vyjadřuje k úmrtí Jimmyho Cartera. (29. prosince 2024)
18 fotografií

Zients je jeden z nejvýše postavených členů bývalé Bidenovy administrativy, kteří uznali, že pokročilý věk nyní 82letého Bidena ovlivňoval jeho schopnosti, a to i v době, kdy usiloval o opětovné zvolení na post prezidenta USA.

Sněmovní výbor pro dohled vyšetřuje možný úpadek Bidenových kognitivních funkcí v úřadu prezidenta a jeho používání podpisového automatu známého jako autopen.

Autopen je legální, o každé milosti jsem rozhodl, brání se Biden Trumpovu nařčení

Někdejší personální šéf Bílého domu během neveřejného slyšení výboru sdělil, že Biden v průběhu svého prezidentství začal žádat o dodatečné schůzky. Místo toho, aby se účastnil například tří schůzek před učiněním rozhodnutí, Biden požadoval čtyři, uvedl Zients.

Biden podle něj měl už dlouho problém vybavovat si jména a data, ale prezidentova paměť se během posledních let jeho úřadování zhoršila.

Biden využil Mohsovu chirurgii, kvůli rakovině mu odstranili tkáň z hlavy

Zients řekl, že bývalá první dáma Jill Bidenová s ním před nástupem na post personálního šéfa na začátku roku 2023 hovořila o řízení Bidenova programu. Naléhala na něj, aby program upravoval tak, aby se tehdejší prezident vracel do Bílého domu dříve a měl čas pro sebe nebo rodinné příslušníky, sdělil Zients.

Bidenova tehdejší osobní asistentka a zástupkyně personálního šéfa Annie Tomasiniová se Zientsem podle něj rovněž hovořila o zúžení prezidentova programu a zkrácení vzdáleností, které Biden musel ujít, či omezení počtu schodů na jeho trase.

Bidenův syn byl u diskusí o udělení milostí

Sněmovní výbor si od Zientse vyslechl, že Bidenův syn Hunter Biden se na konci funkčního období svého otce zapojil do rozhovorů o prezidentských milostech a účastnil se schůzek, které se jich týkaly.

Zients podle svých slov nebyl přítomen u konečných diskuzí o kontroverzních plošných milostech, které Biden udělil členům své rodiny v posledních 24 hodinách v úřadu.

„Stíhání bylo účelové.“ Dosluhující prezident Biden omilostnil svého syna

Biden se k udělením milostí rozhodl použít autopen, o čemž se rozhodlo na schůzce, které se účastnil vysoký poradce Jill Bidenové Anthony Bernal, napsal už dříve v září web Axios s odvoláním na interní e-maily.

Zients během čtvrtečního slyšení uvedl, že osobně neposlal e-mail, kterým povolil použití prezidentova podpisu prostřednictvím autopenu, o čemž Axios rovněž informoval.

„Schvaluji použití autopenu pro vydání všech následujících milostí. Díky, JZ,“ stálo podle serveru v e-mailu zaslaném ze Zientsovy e-mailové adresy 19. ledna, pouhé hodiny před tím, než Bidenův čas v prezidentském úřadu vypršel. E-mail se týkal právě milostí pro pět členů Bidenovy rodiny včetně bratra a sestry, kteří byli obviněni z toho, že zneužili jméno rodiny Bidenů k získání finančních výhod, napsal Axios.

Zients neodeslal e-mail osobně, ale povolil své asistentce Rose Poové, aby jej odeslala jeho jménem, uvedl podle serveru zdroj blízký Zientsovi.

ANALÝZA: Kdo to Bidena viní, že předstíral příčetnost? Ti samí, co ho dřív kryli

Autopen je mechanické zařízení, které slouží k replikaci podpisu podle podpisového vzoru. Američtí prezidenti tento přístroj používají po řadu desetiletí. Prezident Donald Trump opakovaně zpochybnil platnost některých podpisů, za kterými podle něj stojí Bidenovi asistenti. Podpisy by tak zakrývaly to, co Trump označuje jako Bidenův kognitivní úpadek.

Biden z loňského klání o druhý prezidentský mandát odstoupil poté, co jeho výkony v předvolební kampani včetně debaty s Trumpem vyvolaly pochybnosti, zda je duševně dostatečně zdatný pro setrvání v Bílém domě. Trumpovi se tak nakonec postavila někdejší viceprezidentka Kamala Harrisová, kterou republikán v loňských volbách porazil.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

VIDEO: Takhle vypadal průlet nad Prahou ze vzduchu. Záběry natočil český gripen

V unikátním videu přímo z kokpitu gripenu, který doprovázel letecké akrobaty z britské Red Arrows, je vidět, jak vypadal přelet nad Prahou. Podívanou s kouřovými efekty sledovaly ve čtvrtek v centru...

19. září 2025  14:46

Los Emil se vyhrabal z řeky, doprovází ho policie. Uspání ochránci odmítají

Los Emil, který se několik týdnů pohybuje v severním Rakousku, podle očekávání překonal hranici mezi Dolními a Horními Rakousy. V pátek byl u městysu Kronstorf jižně od Lince a vedení obce...

19. září 2025  14:43

Baťův kanál je splavný o dalších sedm kilometrů, lodě doplují až do Hodonína

Ředitelství vodních cest (ŘVC) v pátek zahájilo zkušební provoz plavební komory Rohatec – Sudoměřice na Baťově kanále na Hodonínsku. Její stavba začala před dvěma lety, náklady dosáhly 340 milionů...

19. září 2025  14:40

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Přímý přenos

Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....

19. září 2025  9:30,  aktualizováno  14:33

Už hraje o udržení v politice, hodnotí politologové Fialovu mobilizaci voličů

Snaha premiéra a předsedy ODS Petra Fialy vyburcovat provládní voliče a přetáhnout sympatizanty hnutí STAN a Pirátů ke SPOLU může podle politologů zabrat, ale jen částečně. „Já to interpretuju tak,...

19. září 2025  13:19,  aktualizováno  14:20

Súdánští povstalci zaútočili na uprchlický tábor v Dárfúru, zabili 75 lidí

Při pátečním útoku dronu vyslaného polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) na uprchlický tábor Abú Šúk v západosúdánském Dárfúru zahynulo nejméně 75 lidí. Uvedlo to uskupení aktivistů z tábora.

19. září 2025  14:20

Napětí, překvapení a nakonec úsměvy. Hvězdou dne se stala znalkyně TGM

Práce archiváře není prach a nuda. I zažloutlé listy papíru mohou skrývat víc, než nakolik vypadají. Historička Dagmar Hájková to v přímém přenosu otevírání tajemné obálky s posledními slovy Tomáše...

19. září 2025  14:17

Bezpečnost je pro mě naprosto zásadní, říká lídr Pirátů v Plzeňském kraji Kůs

Radní města Plzně Daniel Kůs je lídrem Pirátů pro říjnové volby do Sněmovny v Plzeňském kraji. Tvrdí, že je pro něho důležitým tématem otázka bezpečnosti. „Pokud si mám vybrat, co má být pro lidi v...

19. září 2025  14:08

Ekologii ano, ale v rovnováze s hospodářstvím, říká lídr Motoristů na Vysočině

Lídrem Motoristů sobě pro letošní parlamentní volby je na Vysočině Karel Beran z Brandýsku nedaleko Kladna. V roce 1992 začal pracovat na ministerstvu zahraničí a roky působil kromě Černínského...

19. září 2025

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí včetně úředníků

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:23,  aktualizováno  13:47

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Fiala mobilizuje voliče Pirátů a STAN

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

19. září 2025  13:47

Majetek Okay se rozprodal za třetinu odhadní ceny. Největší zájem byl o auta

Majetek zkrachovalého prodejce elektroniky Okay se v páteční dražbě prodal jen za 6,7 milionu korun, to je zhruba třetina původního odhadu 18,5 milionu. Největší zájem byl o automobily, naopak...

19. září 2025  13:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.