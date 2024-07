Biden se vyjádřil k možnému odstoupení z voleb, zmínil zdravotní stav

„Pokud by mi lékaři řekli, že mám nějaký zdravotní problém,“ odpověděl v úterý americký prezident Joe Biden na otázku, zda je něco, co by ho přimělo nepokračovat v kampani za znovuzvolení. Podotkl také, že je sice starý, ale prokázal, že svou zemi umí vést.