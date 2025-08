Jsou to temné dny. Ten chlap se snaží rozložit ústavu, pustil se Biden do Trumpa

„Přátelé, v našich životech, v životě našeho národa, jsou okamžiky tak zásadní, že oddělují vše, co bylo předtím, od všeho, co následovalo. Okamžiky, které nás donutily čelit tvrdé pravdě o nás samých, našich institucích a samotné demokracii. Podle mého názoru se právě nacházíme v takovém okamžiku americké historie, který se odráží v každém krutém zásahu výkonné moci, v každém omezování základních svobod, v každém narušování dlouhodobě zavedených precedentů,“ pronesl Biden.

Jméno svého nástupce za celou dobu své řeči na čtvrtečním výročním galavečeru Národní advokátní komory v Chicagu nevyslovil, uvádí stanice CNN. O Trumpovi mluvil jako o „tom chlapovi“, jehož vláda se podle Bidenova názoru „snaží, seč může, rozložit ústavu“.

Zmínil proto nutnost soudní kontroly nad výkonnou mocí. „Na soudcích záleží. Na soudech záleží. Záleží na zákonech a ústavě. Myslím, že si to spousta Američanů začíná uvědomovat pod tlakem, pod nímž nyní jsme s tím chlapem, kterého máme za prezidenta. Připravte se, lidi, toto je jen začátek,“ míní Biden.

„Dělají to příliš často s pomocí Kongresu, který jen nečinně přihlíží, a s podporou nejvyššího soudu v zemi. Rozhodnutí, která vydali, můj Bože,“ řekl také a upozornil, že se právnické firmy poddávají zmíněnému tlaku a „ustupují tyranům, místo aby se držely spravedlnosti a zákona“ – stejně jako některá americká média, myslí si demokratický exprezident.

Odsoudil pak i „zjevnou radost některých našich politiků, když sledují, jak jsou imigranti, kteří jsou v této zemi legálně, vytrháváni z náručí svých rodin a odváděni v poutech z jediného domova, který kdy znali“. „Přátelé, musíme čelit tvrdé pravdě o této administrativě,“ řekl na akci asociace, která je největší a nejstarší sítí černošských profesorů práva, soudců a právníků v USA.

„Mnozí z vás bojovali za to, aby tato země dostála svým nejvyšším ideálům. Od bouřlivých dnů šedesátých let minulého století nebyl tento boj tak zásadní pro to, kým jsme jako národ, s tím, jak dramaticky jsou napadány marginalizované skupiny,“ pokračoval. Trumpova administrativa chce podle něj oslabit všechny úspěchy, kterých Biden dosáhl se svou vládou, „vymazat historii, místo aby ji tvořila, vymazat rovnost, vymazat samotnou spravedlnost“.

„Nemůžeme to zlehčovat. Jsou to temné dny, ale všichni jste tu ze stejného důvodu. Je to proto, že naše budoucnost je doslova v sázce. Musíme bez výčitek bojovat za budoucnost,“ nabádal. Stanice podotýká, že od odchodu z Bílého domu se Biden drží stranou a pronesl jen několik projevů. Většinu času tráví doma a pracuje na nové knize. Pokračuje také v léčbě agresivní formy rakoviny prostaty.

Na pódiu žertoval i o svém věku. „Mám tu pochybnou čest, že jsem byl zvolen nejmladším senátorem v historii Spojených států a nejstarším prezidentem v historii Spojených států,“ řekl. K informacím o svém chátrajícím duševním zdraví se však přímo nevyjádřil. „Je to peklo, když dvakrát oslavíte čtyřicátiny,“ dodal jen. Nakonec naslouchající právníky vyzval, aby sebrali odvahu a postavili se za to, co je správné.

„To znamená, abyste vzali i klienta, který vám nevypíše velký šek, ale je nutné chránit jeho základní práva. Znamená to podepsat se pod dokument, který může vyvolat hněv mocných lidí, ale vy víte, že je to správná věc. Znamená to pevně se vymezit vůči neústavním krokům, které vás mají zastrašit. Znamená to napsat ten článek, pronést ten projev, vést protest, hájit hodnoty, na nichž je vaše země založená, chránit instituce a bojovat o duši tohoto národa,“ apeloval exprezident.