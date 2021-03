Cíl je společný Den nezávislosti. Biden nařidil plošný přístup k vakcínám

Na úvod se šéf Bílého domu ohlédl za uplynulým rokem a připomenul, že covid-19 je nyní v USA spojován se smrtí téměř 530 000 lidí. „Byť to bylo pro každého jiné, všichni jsme něco ztratili,“ citovala jej agentura AP.



„Jediným způsobem, jak získat zpět naše životy, jak dostat ekonomiku na správnou cestu, je porazit virus,“ pokračoval Biden. Ujišťoval, že v tomto směru využívá všechny nástroje, kterými jako prezident disponuje, a zopakoval slib, že Spojené státy budou mít do konce května dostatečné zásoby vakcín pro dokončení imunizace dospělého obyvatelstva.

Prezident zároveň chce, aby už na začátku května všech 50 států bralo všechny dospělé jako kandidáty pro očkování. Zatím se do této fáze dostala pouze Aljaška.



Dříve než se čekalo

„Všichni dospělí Američané budou způsobilí pro to dostat vakcínu nejpozději 1. května. To je mnohem dřív, než se čekalo,“ prohlásil Biden. Dodal, že to neznamená, že by v květnu měl každý dospělý Američan vakcínu proti covidu-19 dostat, všichni už se ale budou moci „postavit do fronty“.

Nový milník pro očkovací kampaň šéf Bílého domu vytyčil v momentě, kdy bylo napříč USA podle Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) podáno skoro 100 milionů dávek vakcín. Tempo vakcinace v posledních dnech zrychluje a Biden ve čtvrtek večer oznámil další kroky na posílení tohoto trendu včetně nových center pro hromadné očkování či povolání zubařů, veterinářů a studentů medicíny do role „vakcinátorů“. Dále slíbil zprovoznění portálu, kde si lidé budou moci vyhledat očkovací místo s připravenými dávkami.

Americký prezident ve svém projevu předpovídal, že do oslav Dne nezávislosti by se život v USA mohl přiblížit „normálu“. Aby se představa o tradičních sešlostech při jednom z nejvýznamnějších amerických svátků naplnila, je podle něj nutné nadále dodržovat protiepidemické zásady a přihlásit se na očkování, jakmile to bude možné. „Tahle bitva zdaleka není u konce,“ řekl Biden.

Epidemie covidu-19 je v USA už asi dva měsíce na ústupu, průměrný počet nových nákaz spadl už skoro na pětinu rekordní hodnoty ze začátku ledna a řada státu odvolává restrikce kolem podikání či nařízení o nošení roušek. Úmrtí připisovaná covidu-19 ale stále přibývají rychleji než při letním vrcholu a panují obavy, že rychlé rozvolnění opatření povede k novému rozmachu nákazy.

„4. červenec s našimi blízkými, to je cíl. Ale s cíli se mohou dít různé věci. Podmínky se mohou změnit. Vědci dali jasně najevo, že situace se může znovu zhoršit při šíření nových variant viru,“ upozornil Biden.