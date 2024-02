Klíčem k dlouhému manželství je dobrý sex, řekl Biden podle nové knihy

Kniha korespondentky listu The New York Times Katie Rogersové vyjde pod názvem „Americká žena – Transformace moderní první dámy, od Hillary Clintonové po Jill Bidenovou“. Pasáže s Bidenovými poznámkami zabírají z celkových 276 stran jen několik odstavců, píše agentura Reuters.

Přesto se právě ty dostaly do titulků. Biden podle knihy „k velké nelibosti své ženy“ před svými poradci žertoval, že klíčem k trvalému a šťastnému manželství je „dobrý sex“. Prezident je se svou ženou už sedmačtyřicet let a Rogersová píše, že se mohl o nejvyšší ústavní funkci ucházet už v roce 2004, ale nechtělo se mu.

To prý jeho asistenti pochopili ve chvíli, kdy do místnosti vstoupila Bidenová s nápisem „ne“ napsaným na halence. „Raději bych byl doma a miloval se se svou ženou, zatímco budou děti spát,“ řekl údajně o dva roky později tehdy šedesátiletý senátor. Jeho mluvčí to pak podle Rogersové okomentoval slovy, že je Biden „upřímně zcela zamilovaný do své manželky“.

Kniha také popisuje utrpení, které Biden zažíval poté, co jeho první žena Neilia v roce 1972 zemřela při autonehodě spolu s jejich dcerou Naomi. O Neilii mimochodem kdysi řekl, že je jeho „nejlepší přítel, nejlepší spojenec a smyslná milenka“ a že vypadá lépe než „zajíček z Playboye“.

S Jill Tracy Jacobsovou se oženil v roce 1977, prý ji však musel pětkrát požádat o ruku, než konečně řekla „ano“. Biden jí také podle Rogersové řekl, že pokud zase odmítne, znovu už se nezeptá. Ještě v době, kdy byl viceprezidentem, Biden komentátorce NYT Maureen Dowdové popsal, jaké ho naplňují pocity, když Jill oblečená do slavnostních šatů schází ze schodů.

„Jsme manželé už desítky let, ale když ji vidím, pořád se mi svírá srdce,“ cituje ho Dowdová ve sloupku „Sex v hlavním městě“. Předloni na Valentýna pak prezident Bidenovou nazval „láskou svého života a životem své lásky“.

Biden bude letos obhajovat funkci a v souvislosti s jeho neslavnými přeřeky a výpadky paměti se spekuluje, jestli by ve svém věku měl ještě vůbec kandidovat. A po zveřejnění pasáže o „dobrém sexu“ se do Bidena opřel syn jeho hlavního rivala Donalda Trumpa, Donald Trump mladší.

Ten na síti X napsal, že „doslova žádné množství viagry na světě“ nemůže jednaosmdesátiletému prezidentovi umožnit sex a že se jeho tým jen zoufale snaží, aby Biden vypadal mladě a energicky.