Generální oprava Ameriky. Bidenův grandiózní plán připomíná New Deal

Je to zatím nejambicióznější zákon, s nímž Joe Biden od nástupu do Bílého domu přišel. Mohutný plán investic do zanedbané infrastruktury a zelené energetiky si vysloužil srovnání s programem New Deal (Nový úděl). I republikáni přiznávají, že americké silnice a mosty potřebují generální opravu, s demokratickým návrhem ovšem chtějí bojovat na každém kroku.