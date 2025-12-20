Málo důkazů i Trumpa, hodně Clintona. Co ukazují odtajněné Epsteinovy spisy

  12:02
Ze souboru dokumentů o americkém finančníkovi Jeffreym Epsteinovi, které dosud zveřejnilo tamní ministerstvo spravedlnosti, vyplývá pět skutečností, všímá si americká stanice CNN. Zesnulý sexuální delikvent se během své „kariéry“ stýkal s předními osobnostmi včetně prezidentů. V první várce dokumentů je například pozoruhodně víc demokrata Billa Clintona než republikána Donalda Trumpa, ale málo důkazů. A Trumpova vláda si svým postupem naběhla.
Americký finančník Jeffrey Epstein

Americký finančník Jeffrey Epstein | foto: MAFRA

Ministerstvo spravedlnosti má v zásobě mnohem víc než to, co dosud zveřejnilo. Ve vydávání dalších dokumentů chce pokračovat v následujících týdnech. Podle toho, co se dosud dostalo ven, se však zdá, že série dokumentů neobsahuje žádné nezvratné důkazy a relativně málo významných odhalení, píše CNN.

Podle americké stanice se z případu zatím dá vyvodit pět skutečností. Zaprvé, vláda nedodržela vlastní zákony. Jednak nezveřejnila všechny dokumenty do pátku, tedy do třiceti dní od schválení příslušného zákona v Kongresu. Dokumenty navíc obsahujÍ upravené části – a nejen proto, že by to požadoval zákon. Editace je přitom nekonzistentní a co je v jednom případě upravené, v jiném už není.

Republikánský kongresman Thomas Massie, který pomáhal vést petici za propuštění Epsteina, k tomu řekl, že zveřejnění dokumentů „hrubě porušuje ducha i literu zákona“. Pouhých třicet dní je velmi málo na to, aby vládní úředníci prošli tisíce stran Epsteinovy „složky“, ale nikdo z nich veřejnost nevaroval, že se to nedá stihnout, což vládě v očích Američanů příliš nepomohlo. A to v době, kdy si až sedm z deseti Američanů myslí, že Trumpova administrativa chtěla informace o Epsteinovi skrýt.

Ministerstvo nevydá všechny spisy k Epsteinovi, kongresmani to kritizují

Zadruhé, v dokumentech je velká „dávka“ demokratického exprezidenta Billa Clintona včetně jeho dosud nezveřejněných fotografií. A nynější republikánská vláda si dala velkou práci, aby na to upozornila. Na jednom ze snímků Clinton plave vedle údajné oběti Epsteinovy sítě, její obličej je však začerněný.

Clintonovy vazby na kontroverzního finančníka a jeho cesty Epsteinovým letadlem jsou dobře známé. Exprezident však nebyl nikdy obviněn z protiprávního jednání, které by s Epsteinem nějak souviselo. V první várce dokumentů nicméně bylo pozoruhodné množství Clintonových fotek, poukazuje CNN.

Nové snímky z kauzy Epstein. Ukazují český pas, Ficova poradce i popisky na ženách

Zatřetí, zmínek o současném prezidentovi je v dokumentech pozoruhodně málo, stejně jako jeho fotografií. A to navzdory tomu, že Trump a Epstein byli mnoho let blízkými přáteli. Jedna žena, s níž hovořili američtí novináři, si vzpomněla, že se Epstein jednou představil jako „Donův nejlepší přítel“.

Na Trumpa nicméně může přijít řada v další várce dokumentů. Některé fotografie už navíc byly zveřejněny i dřív a jeho jméno se objevilo v Epsteinově telefonu, zápisnících, na letových záznamech i ve výpovědích jiných lidí. Klíčovou otázkou nicméně podle CNN zůstává, zda Trump věděl, co Epstein doopravdy dělá.

Epstein po boku Trumpa, Clintona nebo Gatese. Demokraté zveřejnili nové snímky

Začtvrté, zveřejněné dokumenty potvrzují, jak moc v Epsteinově případu selhal justiční systém. Policie se o tomto sexuálním delikventovi dozvěděla už v devadesátých letech, kdy ho nahlásila jedna z jeho obětí Maria Farmerová. Její oznámení se týkalo dětské pornografie, Epstein podle ní ukradl fotografie jejích nezletilých sester.

Záznam FBI z roku 1996 na oznámení odkazuje. Jméno ženy je sice začerněné, ale její právnička potvrdila, že jde o Farmerovou. Epstein tak mohl před soudem skončit mnohem dřív. V dokumentech, které ministerstvo vypustilo, se například píše: „Epstein nyní vyhrožuje (redigováno), že pokud někomu o fotografiích řekne, podpálí její dům.“

Nemáme co skrývat. Trump vyzval republikány ke zveřejnění Epsteinových spisů

V roce 2008 Epstein uzavřel kontroverzní tajnou dohodu s obžalobou a byl odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. V roce 2019 byl znovu obviněn ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Téhož roku však ve vězení, kde čekal na soudní proces, spáchal sebevraždu. Jeho společnice Ghislaine Maxwellová si odpykává dvacetiletý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.

A zapáté, dokumenty odhalují další slavné a mocné osobnosti. Třeba dnes už zesnulého krále popu Michaela Jacksona, který je na jedné z fotografií zachycen i s Clintonem a zpěvačkou Dianou Rossovou, nebo novináře Waltera Cronkitea. Někteří lidé se navíc s Epsteinem stýkali i v době, kdy už byl odsouzeným sexuálním delikventem.

To platí třeba pro bývalého ministra financí Larryho Summerse, bývalého poradce Donalda Trumpa Steva Bannona či bývalou úřednici Bílého domu za vlády Baracka Obamy Kathy Ruemmlerovou. Dosud se ovšem neobjevily žádné důkazy o tom, že by se na Epsteinově nezákonném jednání podíleli. Případ Epsteina poutá značnou pozornost médií mimo jiné i ve Velké Británii. A to proto, že udržoval čilé vztahy s princem Andrewem. Ten už přišel o své šlechtické tituly.









