Nikdo nepomohl s řešením konfliktu na Ukrajině tak jako Orbán, lichotil Vance

Trumpovy snahy ohledně ukončení války na Ukrajině, ve které Rusko pokračuje už pátým rokem, dosud nevedly k žádnému průlomu, ani příměří. „Mnoho politických lídrů v Evropě nás zklamalo, protože se nezdá, že by měli o vyřešení tohoto konkrétního konfliktu zvláštní zájem,“ řekl Vance.
„Pomohli nám někteří partneři: Giorgia Meloniová byla velmi nápomocná, stejně jako některé evropské metropole, alespoň v zákulisí. Nejvíc nám ale pomohl Viktor Orbán, protože nás tlačil k porozumění oběma stranám,“ prohlásil Vance v budapešťském institutu Mathias Corvinus Collegium (MCC), který má blízko k Orbánově vládě.
|
Vance ve středu končí dvoudenní návštěvu Maďarska, kam přijel podpořit Orbána před nedělními parlamentními volbami. Orbánovu snahu zajistit si páté funkční období v čele vlády za sebou už dříve podpořil americký prezident Trump.
Orbán současně udržuje vřelé vztahy s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, navzdory válce Ruska proti Ukrajině a snahám Evropské unie izolovat a oslabit Moskvu balíčky sankcí. Maďarsko je i nadále silně závislé na ruské ropě a plynu. Orbán kvůli sporu s Kyjevem o opravu válkou poškozeného ropovodu Družba zablokoval unijní půjčku Ukrajině, s níž ještě v prosinci souhlasil.
|
V přepisu loňského telefonátu s Putinem, který zveřejnila agentura Bloomberg, Orbán nabízel ruskému prezidentovi všestrannou pomoc a citoval maďarskou bajku, ve kterém myš pomáhá lvovi. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov ve středu tyto výroky nepopřel, uvedl však, že ukazují Orbána v pragmatickém světle. „Je to skutečně velmi efektivní politik, který cíleně hájí zájmy své vlastní země,“ řekl Peskov.
„Mnoho sil v Evropě, mnoho sil v Bruselu by si nepřálo, aby Orbán znovu vyhrál volby,“ dodal mluvčí Kremlu. Americký viceprezident Vance o den dříve „bruselské byrokraty“ obvinil z „ostudného vměšování“ do maďarských voleb. Vanceovu návštěvu ostře zkritizoval lídr maďarské opozice Péter Magyar s tím, že do maďarských voleb nesmí zasahovat žádná cizí země.