Nikdo nepomohl s řešením konfliktu na Ukrajině tak jako Orbán, lichotil Vance

  13:59
Americký viceprezident J. D. Vance ve středu v Budapešti opět kritizoval vůdce Evropské unie, které obvinil, že neudělali dost, aby ukončili válku Ruska proti Ukrajině. Naopak maďarský premiér Viktor Orbán a italská premiérka Giorgia Meloniová podle Vance v této otázce administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa pomohli.
Americký prezident J. D. Vance (8. dubna 2026)

foto: AP

Americký prezident J. D. Vance (8. dubna 2026)
Maďarský premiér Viktor Orbán se v Budapešti v setkává s viceprezidentem USA J....
Americký prezident J. D. Vance (8. dubna 2026)
Americký prezident J. D. Vance (8. dubna 2026)
Trumpovy snahy ohledně ukončení války na Ukrajině, ve které Rusko pokračuje už pátým rokem, dosud nevedly k žádnému průlomu, ani příměří. „Mnoho politických lídrů v Evropě nás zklamalo, protože se nezdá, že by měli o vyřešení tohoto konkrétního konfliktu zvláštní zájem,“ řekl Vance.

„Pomohli nám někteří partneři: Giorgia Meloniová byla velmi nápomocná, stejně jako některé evropské metropole, alespoň v zákulisí. Nejvíc nám ale pomohl Viktor Orbán, protože nás tlačil k porozumění oběma stranám,“ prohlásil Vance v budapešťském institutu Mathias Corvinus Collegium (MCC), který má blízko k Orbánově vládě.

S prezidentem vás milujeme. Vance přijel podpořit Orbána, Brusel nařkl z vměšování

Vance ve středu končí dvoudenní návštěvu Maďarska, kam přijel podpořit Orbána před nedělními parlamentními volbami. Orbánovu snahu zajistit si páté funkční období v čele vlády za sebou už dříve podpořil americký prezident Trump.

Orbán současně udržuje vřelé vztahy s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, navzdory válce Ruska proti Ukrajině a snahám Evropské unie izolovat a oslabit Moskvu balíčky sankcí. Maďarsko je i nadále silně závislé na ruské ropě a plynu. Orbán kvůli sporu s Kyjevem o opravu válkou poškozeného ropovodu Družba zablokoval unijní půjčku Ukrajině, s níž ještě v prosinci souhlasil.

Orbán nabízel Putinovi jakoukoli pomoc. Pobavil ho bajkou a chválil s ním Trumpa

V přepisu loňského telefonátu s Putinem, který zveřejnila agentura Bloomberg, Orbán nabízel ruskému prezidentovi všestrannou pomoc a citoval maďarskou bajku, ve kterém myš pomáhá lvovi. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov ve středu tyto výroky nepopřel, uvedl však, že ukazují Orbána v pragmatickém světle. „Je to skutečně velmi efektivní politik, který cíleně hájí zájmy své vlastní země,“ řekl Peskov.

„Mnoho sil v Evropě, mnoho sil v Bruselu by si nepřálo, aby Orbán znovu vyhrál volby,“ dodal mluvčí Kremlu. Americký viceprezident Vance o den dříve „bruselské byrokraty“ obvinil z „ostudného vměšování“ do maďarských voleb. Vanceovu návštěvu ostře zkritizoval lídr maďarské opozice Péter Magyar s tím, že do maďarských voleb nesmí zasahovat žádná cizí země.

