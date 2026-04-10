„Obrovské plýtvání zdroji“. „Ohromně drahé“. Přesně tak Vance podle informací listu The New York Times (NYT) v soukromých rozhovorech mluvil o válce, kterou právě plánovala hlava státu. Nynější viceprezident si kariéru vybudoval mimo jiné i na odporu k vojenskému angažmá USA ve světě, za čímž stojí především jeho služba u námořní pěchoty v Iráku.
Stažení amerických vojáků zpět domů voličům ostatně sliboval i sám Trump. Při debatách v úzkém kruhu spolupracovníků tak Vance prezidenta varoval, že mnoho Američanů by mohlo novou válku vnímat jako zradu a odnést by to mohla i jeho politická koalice. Upozorňoval ho, že by útoky na Írán v tak velkém rozsahu, jaký už přes měsíc pozorujeme, mohly Blízký východ uvrhnout do chaosu. Válka přinese nespočet obětí, varoval. Když už úder, tak omezený, přesně cílený, „trestný“.
S námitkami se přidali i ostatní a upozornili Trumpa, že Izraelci běžně dělají to, že svá zjištění nafouknou a že jejich plány často nejsou příliš propracované. Prezident ovšem prohlásil, že změna režimu bude „jejich problém“, aniž upřesnil, zda myslí Izraelce, nebo Íránce.