Palestince přestěhovat do Negevské pouště, Gazu vyčistit, navrhl Trumpův zeť

„Nemovitosti na pobřeží Gazy by mohly být velmi cenné, kdyby se lidé zaměřili na budování zdrojů obživy,“ řekl Kushner v polovině února na úvod rozhovoru na Harvardově univerzitě. Interview se ale dostalo do zájmu médií až tento týden po zveřejnění jeho záznamu na internetu.

„Když se zamyslíte nad všemi těmi penězi, které šly do sítě tunelů Hamásu a do veškeré munice, kdyby je místo toho raději investovali do vzdělávání nebo inovací, co všechno by se dalo udělat,“ řekl podle stanice Euronews Kushner, podnikatel a někdejší obchodník s nemovitostmi.

Trump si po vítězství v prezidentských volbách v roce 2016 Kushnera vybral za svého hlavního zahraničněpolitického poradce. Mimo jiné měl na povel přípravu mírového plánu pro Blízký východ, jenž zahrnoval uzavření normalizačních dohod se zeměmi Perského zálivu.

Kushner rozhovor poskytl v době vrcholícího konfliktu mezi Izraelem a Hamásem v Pásmu Gazy, který odstartoval útok tohoto hnutí na izraelské území ze 7. října, při němž zahynulo 1 200 lidí. Dalších 250 ozbrojenci unesli s sebou a zhruba polovinu jich stále zadržují.

Většina z asi 2,3 milionu obyvatel Pásma Gazy se kvůli válce v předchozích měsících evakuovala ze severu na jih. Nyní se zhruba 1,4 milionu lidí nachází v oblasti města Rafáh, kde se odehrává humanitární krize.

Kushner navrhl, aby Izrael Palestince z Gazy přestěhoval do jihoizraelské pouště Negev. „Pomocí správné diplomacie by případně bylo možné dostat civilisty do Egypta. Kromě toho bych se snažil lidi přesunout do Negevu. Vím, že to nebude populární, ale myslím, že je to lepší varianta, aby Izrael mohl vkročit do Rafáhu a dokončil tam svou práci,“ prohlásil.

Podnikatel uvedl, že si uvědomuje, že situace je nešťastná. „Z hlediska Izraele bych se snažil lidi vystěhovat a pak to tam vyčistit. Ale nemyslím si, že by Izrael prohlásil, že nechce, aby se tam ti lidé potom přestěhovali zpátky. Myslím, že Izrael vyšel mnohem více vstříc, než by vyšla vstříc řada jiných zemí, aby se pokusil ochránit civilisty před ztrátami,“ dodal Kushner.

Podle pondělních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, spravovaného Hamásem, zahynulo od začátku války v enklávě přes jednatřicet tisíc Palestinců. Podle Izraele jsou tato data nepravdivá a přehnaná.

Kushner za svá slova podle agentury AP sklidil kritiku zejména na sociálních sítích. Dylan Williams, viceprezident levicového Centra pro mezinárodní politiku, Kushnera obvinil z podpory etnických čistek Palestinců v Gaze.

Jared Kushner @jaredkushner For those dishonestly using selected parts of my remarks from 1 month ago at Harvards @Kennedy_School to sensationalize, here they are in full….



I expressed my dismay that the Palestinian people have watched their leaders squander decades of Western aid on tunnels and weapons… https://t.co/zGsaTk6ln6 https://t.co/Job4eKaaOn oblíbit odpovědět

„Za svými slovy si stojím a věřím, že život palestinského lidu se zlepší pouze tehdy, když mezinárodní společenství a jeho občané začnou od svého vedení požadovat odpovědnost,“ reagoval Kushner, podle něhož některá média i kritici vytrhli jeho slova z kontextu. Řada z nich naznačovala, že Kushner navrhuje Gazu vyklidit s cílem zmocnit se palestinských nemovitostí.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí souhlasil s vysláním týmu úředníků do Washingtonu, aby s vládou Joea Bidena projednali budoucí pozemní operaci v Rafáhu. Schůzka se pravděpodobně uskuteční začátkem příštího týdne. Delegace se bude skládat z představitelů armády, zpravodajských služeb a činitelů, kteří se věnují humanitárním záležitostem.

Trump sklízí kritiku za vyjádření odsuzující Židy, kteří volí demokraty

Trump, jenž se s Bidenem na podzim utká v prezidentských volbách, v pondělí prohlásil, že Američané židovského původu, kteří volí demokraty, nenávidí své náboženství. „Demokraté jsou velmi proti židovskému lidu,“ tvrdil.

Trumpovo vyjádření reagovalo na projev z minulého týdne, v němž lídr demokratů v americkém Senátu Chuck Schumer kritizoval Netanjahua. Exprezidentův bývalý poradce Sebastian Gorka se pak Trumpa ve svém rozhlasovém pořadu zeptal, proč demokraté Netanjahua „nenávidí“.

„Ve skutečnosti si myslím, že nenávidí Izrael. Strana demokratů nenávidí Izrael. Jakýkoli Žid, který volí demokraty, nenávidí své náboženství, nenávidí všechno izraelské a měl by se za sebe stydět,“ uvedl Trump.

Podle deníku The New York Times výrok evokuje antisemitskou rétoriku připisující Židům „dvojí loajalitu“.

Trump, který se dlouhodobě prezentuje jako větší spojenec Izraele, než jsou jeho demokratičtí oponenti, se k samotné válce v Gaze v kampani příliš nevyjadřuje. Ve víkendovém rozhovoru ovšem Netanjahuovi vzkázal, že by měl válku „dokončit, a to rychle“.

Komentář v rozhovoru s Gorkou zažehl smršť kritiky. V úterý na něj na plénu Senátu reagoval i Schumer, jenž je označován za nejvýše postaveného Žida ve Washingtonu. „Poznámky bývalého prezidenta byly naprosto nechutné a jsou učebnicovým příkladem antisemitismu, jakému Židé čelí,“ řekl.

Reagoval také Jonathan Greenblatt, který vede Ligu proti hanobení (ADL), přední americkou organizaci bojující proti antisemitismu. „Obvinit Židy z toho, že nenávidí své náboženství, protože volí určitou stranu, je pomlouvačné a zjevně nepravdivé,“ uvedl na sociální síti X.

Mluvčí Bílého domu Andrew Bates uvedl, že tyto komentáře jsou „odpornou a bezuzdnou antisemitskou rétorikou“.