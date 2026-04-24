Atomovku proti Íránu nepoužiju, vždyť už jsme ho zničili, prohlásil Trump

Autor: ,
  9:09
Spojené státy nepoužijí proti Íránu jadernou zbraň, nemají to zapotřebí, prohlásil ve čtvrtek americký prezident Donald Trump. Teherán možná během dvoutýdenního příměří poněkud doplnil své zásoby zbraní, ty jsou však prý podle Trumpa americké síly schopny za jediný den zlikvidovat.

„Ne, nepoužil bych ji. Nikdo by nikdy neměl mít možnost použít jadernou zbraň,“ řekl Trump na dotaz, zda uvažuje o použití atomové bomby.

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026)
Ozbrojené síly USA se zmocnily tankeru Majestic X spojeného s pašováním íránské ropy. (23. dubna 2026)
Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026)
Letecký bombardér B-2 se vrací po útoku USA na klíčová íránská jaderná zařízení. (22. června 2025)
19 fotografií

„Nemáme to zapotřebí. Proč klást tak hloupou otázku? Proč bych měl použít jadernou zbraň, když jsme je zcela zničili, a to velmi konvenčním způsobem?“ ptal se prezident v Oválné pracovně před novináři.

Trump krátce před uzavřením příměří s Íránem před dvěma týdny pohrozil Íránu zničením celé jeho civilizace, pokud neuzavře dohodu. To vyvolalo spekulace a obavy, že by mohl uvažovat o použití jaderné zbraně.

Prezident ve čtvrtek před novináři také zopakoval, že americké síly mají podle něj zcela pod kontrolou Hormuzský průliv a že úžina se pro volnou plavbu otevře, jakmile Írán uzavře s USA trvalou mírovou dohodu.

Tu by podle jeho tvrzení mohl Washington uzavřít hned, íránské vedení je však podle něj v této věci rozštěpené. Iránští představitelé ve čtvrtek večer na sociálních sítích několikrát zdůraznili jednotu vedení země.

Teherán tuto strategickou úžinu v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval. V pátek sice oznámil znovuotevření průlivu, v sobotu ho ale opět uzavřel s tím, že tak činí kvůli pokračující americké blokádě íránských přístavů. Proklamovaným cílem této blokády je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy.

Kvůli blokádě klíčové námořní trasy celosvětově prudce vzrostly ceny ropy a zemního plynu a s tím i ceny pohonných hmot. Američanům ve čtvrtek jejich prezident vzkázal, že by měli očekávat, že budou muset za benzin „chvilku“ platit víc.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.