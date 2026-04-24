Atomovku proti Íránu nepoužiju, vždyť už jsme ho zničili, prohlásil Trump

„Ne, nepoužil bych ji. Nikdo by nikdy neměl mít možnost použít jadernou zbraň,“ řekl Trump na dotaz, zda uvažuje o použití atomové bomby.
„Nemáme to zapotřebí. Proč klást tak hloupou otázku? Proč bych měl použít jadernou zbraň, když jsme je zcela zničili, a to velmi konvenčním způsobem?“ ptal se prezident v Oválné pracovně před novináři.
Trump chtěl použít jaderné kódy, tvrdí exčlen CIA. Nesmysl, říká nejen Bílý dům
Trump krátce před uzavřením příměří s Íránem před dvěma týdny pohrozil Íránu zničením celé jeho civilizace, pokud neuzavře dohodu. To vyvolalo spekulace a obavy, že by mohl uvažovat o použití jaderné zbraně.
Prezident ve čtvrtek před novináři také zopakoval, že americké síly mají podle něj zcela pod kontrolou Hormuzský průliv a že úžina se pro volnou plavbu otevře, jakmile Írán uzavře s USA trvalou mírovou dohodu.
Tu by podle jeho tvrzení mohl Washington uzavřít hned, íránské vedení je však podle něj v této věci rozštěpené. Iránští představitelé ve čtvrtek večer na sociálních sítích několikrát zdůraznili jednotu vedení země.
Trump varoval Teherán, že mu dochází čas. Dohodu uzavře, až to bude dobré pro USA
Teherán tuto strategickou úžinu v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval. V pátek sice oznámil znovuotevření průlivu, v sobotu ho ale opět uzavřel s tím, že tak činí kvůli pokračující americké blokádě íránských přístavů. Proklamovaným cílem této blokády je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy.
Kvůli blokádě klíčové námořní trasy celosvětově prudce vzrostly ceny ropy a zemního plynu a s tím i ceny pohonných hmot. Američanům ve čtvrtek jejich prezident vzkázal, že by měli očekávat, že budou muset za benzin „chvilku“ platit víc.