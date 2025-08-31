„Nejsem z toho nadšený. Nechci to vidět. Zároveň musíme ukončit celou tu noční můru,“ řekl Trump v Oválné pracovně, když se ho reportér zeptal na nedávný útok na nemocnici v Gaze, při kterém zahynulo i několik novinářů.
Izraelci se pravidelně shromažďují v ulicích a protestují proti pokračování války. Právě americký prezident podle demonstrantů může bezmála dva roky trvající boje ukončit.
Za Republikánskou stranu vystupuje silně proizraelská bývalá mluvčí skupiny „Jexodus“, vyzývající mladé Židy, aby opustili Demokratickou stranu.