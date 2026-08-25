Íránská státní televize IRIB TV3 odvysílala video s titulkem: „Kde a jak bychom měli zabít Barrona Trumpa?“. Jsou v něm detaily o tom, kde se nachází Barronova univerzita, způsob, jak na něj dohlíží osobní stráž, nebo informace o koloně aut, která ho městem vozí.
Podle videa je prezidentův dvacetiletý syn pod lupou. Nejmenované mladé ženě se totiž údajně podařilo obejít agenty tajné služby, tajně se s Barronem setkat a předat tvůrcům videa cenné informace o jeho zvycích, uvádí web stanice Euronews.
Video zobrazovalo prezidentskou kolonu s výzvou k akci pro takzvané bojovníky za svobodu.