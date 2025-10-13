Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí Trumpovi, který do letoviska Šarm aš-Šajch přiletěl v pondělí odpoledne z Izraele, poděkoval za zprostředkování příměří v Pásmu Gazy.
„Začalo, pokud víme,“ odpověděl Trump na otázku novinářů, zda se již začalo jednat o další fázi jeho mírového plánu poté, co palestinské teroristické hnutí Hamás v pondělí propustilo 20 živých rukojmích výměnou za 1900 Palestinců, které Izrael propustil z vězení. Hamás má ještě předat těla těch, kteří útok a dva roky zadržování nepřežili.
„Druhá fáze začala, víte, ty fáze jsou trochu propojené,“ dodal Trump a poděkoval Sísímu za pomoc se zprostředkováním jednání s Hamásem.
Sísí vyjádřil přesvědčení, že pouze Trump „je schopen zajistit mír“ a označil jeho plán za obrovský úspěch. Kromě toho Sísí také jednal s lídry Turecka, Kataru, Francie a dalších států o plnění příměří a rekonstrukci válkou zničeného Pásma Gazy, uvedla egyptská prezidentská kancelář.
Na místě je šéf OSN či předseda Evropské rady
V letovisku Šarm aš-Šajch pozdě odpoledne začala vrcholná schůzka představitelů řady zemí světa k otázce míru na Blízkém východě. Mezi účastníky měl být také izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který ale nepřijede vzhledem k židovskému svátku.
Na místě je naopak šéf palestinské samosprávy Mahmúd Abbás. Účastní se také generální tajemník OSN António Guterres, za EU předseda Evropské rady António Costa, britský premiér Keir Starmer, německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron, šéfka italské vlády Giorgia Meloniová či španělský ministerský předseda Pedro Sánchez. Očekáváni byli také zástupci Kataru, Turecka, Spojených arabských emirátů, Jordánska, Pákistánu a dalších zemí.
Trump, který na summitu v Šarm aš-Šajchu promluvil hned v úvodu jednání, prohlásil, že se dohoda o příměří velmi vydařila.
„Podepíšeme dokument, který stanoví mnoho pravidel a regulací a spoustu dalších věcí. Je velmi rozsáhlý,“ prohlásil Trump.
Následně americký prezident podepsal se zprostředkovateli dokument o dohodě o příměří. Al-Džazíra uvedla, že obsah dokumentu není znám, ale Trump po podpisu řekl, že bude platit.