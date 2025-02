Nevypudí nás zimní bouře, Izrael ani Trump. Gazu neopustíme, tvrdí Palestinci

„Navzdory tragédii, kterou prožíváme, navzdory dešti a velmi špatnému počasí lidé zůstávají. Nemají střechu nad hlavou,“ řekl agentuře Reuters Kásim Abú Hasún, zatímco stál v dešti mezi pobořenými domy a rozbitými silnicemi v Rafáhu na jihu pásma Gazy.

Jeho rodina se několik měsíců ukrývala o něco dál na severu a do svého zničeného domu se vrátila, jakmile bylo 19. ledna vyhlášeno příměří. Nechystají se už nikdy odejít. „Lidé se drží své země, své půdy. Lidé se drží byť jen zrnka písku své země,“ dodal Abú Hasún.

Noc poté, co se většina obyvatel Gazy dozvěděla o Trumpově šokujícím prohlášení, vytrhla rodiny ze spánku bouře, která rozervala jejich provizorní stany z látkových či igelitových plachet. Obyvatelé vylévali vodu pomocí malých plastových nádob.

Ráno pak izraelský ministr obrany Jisrael Kac nařídil armádě, aby připravila plán, jenž by lidem umožnil „dobrovolný odchod“ z Pásma Gazy.

„Zdá se, že i počasí je proti nám, ale ani počasí, ani Trump, ani Izrael nás z naší země nevypudí,“ řekl otec čtyř dětí Abdal Ghaní. S rodinou žije ve městě Gaza v troskách svého domu, který Izrael zničil. Vítr odfoukl plachty, které zakrývaly rozbitá okna a díry ve zdech. Dovnitř se navalila dešťová voda. Přesto se nikam nehnou, sdělil.

„Je snad blázen?“ říká Ghaní o Trumpovi. „Neprodáme ti naši zem, developere. Máme hlad, nemáme domov a jsme zoufalí, ale nejsme kolaboranti. Jestli nám chce pomoct, ať přijde a postaví nám to tu znovu sám.“

„Věřte, že více lidí se vrátí než odejde“

Izraelská televizní stanice Channel 12 informovala, že Kacův plán má zahrnovat možnost odchodu ze země přes hraniční přechody, ale i zvláštní opatření na odcestování po moři i letecky.

Vysídlení Palestinců je jedním z nejcitlivějších témat na Blízkém východě. Nucené vysídlení obyvatel žijících pod vojenskou okupací je válečným zločinem, který zakazují ženevské úmluvy z roku 1949.

Představitel hnutí Hamás Básim Naím řekl, že Kacovo prohlášení není překvapením a že je pouze zástěrkou, která má zakrýt, že Izrael ve válce v Gaze nedosáhl žádného ze svých cílů.

Izrael prohlašuje, že jeho cílem je zlikvidovat Hamás - militantní skupinu, která válku v Gaze rozpoutala svým krvavým teroristickým útokem na Izrael ze 7. října 2023. Od zahájení příměří před třemi týdny ale kontrolu nad územím znovu převzali příslušníci Hamásu.

Stovky tisíc vnitřně vysídlených Palestinců se mezitím vrátily do svých domovů, obzvlášť v severní části území, která leží téměř zcela v troskách.

Podle Naíma to dokazuje hlubokou sounáležitost Palestinců s jejich zemí. „Pokud to myslí upřímně, měli by zrušit dusivou blokádu Gazy, otevřít hraniční přechody a s překvapením zjistí, že počet těch, kteří se do Gazy vracejí, převýší počet těch, kteří ji opouštějí, a to navzdory masivní míře destrukce,“ říká.

Válku v Pásmu Gazy podnítil útok Hamásu, při němž ozbrojenci zabili 1200 lidí a přes 250 unesli jako rukojmí. Při odvetné vojenské ofenzivě Izraele v Pásmu Gazy podle ministerstva zdravotnictví v Gaze ovládaného Hamásem zahynulo přes 47 tisíc Palestinců. Izrael si postupem v Gaze přivodil obvinění z genocidy a z válečných zločinů, která popírá.

Počáteční šestitýdenní klid zbraní mezi Izraelem a Hamásem, domluvený přes zprostředkovatele v Egyptě a Kataru za podpory Spojených států, se zatím převážně daří udržet. Vyhlídky na dohodu o trvalém příměří po skončení první fáze jsou však nejasné.