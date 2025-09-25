V Gaze očekáváme průlom, hlásí USA. Trump arabským lídrům předložil plán

Zvláštní americký vyslanec Steve Witkoff ve středu prohlásil, že v příštích dnech očekává „průlom“ ohledně konfliktu v Pásmu Gazy poté. Prezident Donald Trump podle něj na setkání, které se konalo v úterý na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku, předložil lídrům některých blízkovýchodních zemí jednadvacetibodový mírový plán pro Blízký východ a Gazu.
Donald Trump na eskalátoru v OSN (23. září 2025) | foto: ČTK

„Doufáme, dokonce bych řekl, že jsme přesvědčeni, že v nadcházejících dnech budeme moci oznámit nějaký průlom. Představili jsme takzvaný Trumpův plán o jednadvaceti bodech pro mír na Blízkém východě a v Gaze. Myslím, že se zaobírá obavami Izraele i všech jeho sousedů v regionu,“ řekl zvláštní vyslanec prezidenta s odkazem na válku, kterou Izrael vede proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás.

Witkoff spolu s Trumpem už v minulosti opakovaně vyjádřili naději, že se jim podaří ukončit válku, která Gazu sužuje už téměř dva roky a na jejímž počátku stál teroristický útok Hamásu na Izrael v říjnu 2023.

Rukojmí se zbraní u hlavy a varovný vzkaz. Hamás fotografií tlačí na Izrael

List Haarec s odvoláním na svůj zdroj napsal, že Trump na setkání arabské lídry také ujistil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi anektovat Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu. Dva další zdroje listu uvedly, že Trump a jeho tým představili k mírovému plánu oficiální dokument, který zahrnuje závazek zabránit anexi a také detaily ohledně správy a bezpečnostního uspořádání pro poválečné období.

Podle Haarecu se schůzka konala z Trumpovy iniciativy a zúčastnili se jí lídři osmi arabských států a členských zemí Organizace islámské spolupráce (OIC).

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Netanjahu v neděli po formálním uznání Palestiny jako státu Austrálií, Velkou Británií a Kanadou prohlásil, že žádný palestinský stát nevznikne a že Izrael bude pokračovat v rychlém rozšiřování židovských osad na Západním břehu.

Současně pohrozil, že oznámí blíže nespecifikovanou reakci na uznání palestinské státnosti řadou západních zemí až po svém návratu z Valného shromáždění OSN. Dva krajně pravicoví ministři jeho vlády už v neděli opět vyzvali k anexi Západního břehu s tím, že tento návrh předloží na příštím zasedání kabinetu.

