Bezprecedentní návštěva. Pompeo přijel do židovské osady na Západním břehu

Ekonomický, kulturní a vědecký bojkot Izraele kvůli jeho okupačním aktivitám prosazuje hnutí známé pod zkratkou BDS (Boycott, Divestment and Sanctions).

„Chci dnes oznámit, že s okamžitou platností budeme identifikovat organizace zapojené do nenávistné kampaně vedené hnutím BDS a zastavíme americkou pomoc těmto organizacím,“ prohlásil Pompeo na tiskové konferenci, na níž byl také izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Ministr v únoru obvinil OSN z protiizraelského postoje, když OSN zveřejnila seznam podniků působících v židovských osadách na palestinském Západním břehu Jordánu. Tato sídliště jsou z pohledu mezinárodního práva nelegální, USA je ale za nelegální za současné administrativy přestaly považovat. Podle Pompea seznam vydaný OSN „usnadňuje“ kampaň vedenou BDS.

BDS chce svými aktivitami Izrael přimět k ukončení okupace. Argumentuje situací v Jihoafrické republice, kde bojkot přispěl k ukončení režimu apartheidu. Izrael kampaň označuje za projev antisemitismu a ohrožení existence státu Izrael. V Izraeli přijali zákon, který zakazuje vstup na území lidem viněným z podpory BDS.

Podobně jako v případě židovských osad postupovala americká administrativa v otázce syrských Golanských výšin a loni uznala izraelskou svrchovanost nad tímto územím. I tam se Pompeo chystá. „Budu dnes mít příležitost navštívit Golanské výšiny. Rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa uznat je za součást Izraele bylo historicky významné, jde prostě o konstatování reality,“ řekl Pompeo.

Mluvčí palestinského vůdce Mahmúda Abbáse k jeho záměru Golany navštívit řekl, že je to „projev aktivní spoluúčasti na okupaci“.

Novináři s Pompeem do osady Pesagot, která leží mezi Jeruzalémem a palestinským Ramalláhem, nesměli, ale představitel ministerstva zahraničí potvrdil, že Pompeo zavítal do tamního vinařství. Jeden z vinařů Jaakov Berg pojmenoval své červené víno po Pompeovi loni, když USA oznámily, že přestávají osady považovat za nelegální. Před ministrovou návštěvou řekl, že Izraelci nikomu pozemky neukradli. Palestinci naopak poukazují na to, že Izraelci víno pěstují na půdě, která patří jim.

Berg produkuje ročně 400 000 lahví vína a většinu ho vyváží. Po soudním sporu s Francií musí na etiketách uvádět, že jde o víno z okupovaného území a nikoli z Izraele. Berg ale na etiketu připojil hashtag #madeinlegality – vyrobeno legálně.

Pompeo oznámil, že v USA bude export z osad označen jako izraelský. „Všichni výrobci do USA z oblastí, kde rozhoduje Izrael, mohou na své výrobky psát „Izrael“, „Výrobek z Izraele“ nebo „Vyrobeno v Izraeli“, sdělil Pompeo v oznámení vydaném krátce po návštěvě vinařství. Agentura Reuters píše, že podle nedávného prohlášení čtyř republikánských senátorů má být na produkci z osad uvedeno „Vyrobeno na Západním břehu Jordánu“.

Na Západním břehu ministr navštívil také místo zvané Kasr al-Jahúd u řeky Jordán, kde podle křesťanské tradice pokřtil Jan Křtitel Ježíše Krista.