Izrael vpadne do Libanonu každým okamžikem, USA vysílají tisíce vojáků

„Zvýšení počtu amerických sil na Blízkém východě zahrnuje vyslání několika letek stíhacích letounů. Původně mělo jít o běžné střídání, avšak nově budou letky na místě posíleny,“ uvedla mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová.

Zároveň podotkla, že stíhací letouny nebudou asistovat v evakuacích a že na místě budou, aby chránily americké síly.

Oznámení Pentagonu přichází na pozadí intenzivních izraelských vzdušných úderů v Libanonu, při nichž byl koncem minulého týdne zabit šéf Íránem podporovaného militantního hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh. To ještě více zintenzivnilo velmi napjatou situaci v regionu. V celé oblasti Blízkého východu mají USA rozmístěno odhadem 40 tisíc vojáků.

V neděli ministr obrany Lloyd Austin rovněž oznámil, že dočasně prodlužuje působení úderné skupiny letadlové lodi USS Abraham Lincoln a jejích přidružených letek v regionu.

„Využijeme všech kapacit, které máme“

Izraelský ministr obrany Galant v pondělí řekl, že nová fáze boje proti Hizballáhu brzy začne. Podle deníku The Washington Post (WP) a stanice CBS Izrael už informoval Washington o brzkém začátku invaze.

„Izraelská pozemní operace by mohla začít bezprostředně,“ píše WP s odkazem na zdroj z americké vlády. Podle CBS by se tak mohlo stát už dnes.

„Likvidace Nasralláha je velmi důležitý krok, ale není to všechno. Využijeme všech kapacit, které máme,“ řekl Galant vojákům rozmístěným v severním Izraeli u hranic s Libanonem.

„Příští fáze války proti Hizballáhu brzy začne. Umožní to vytvořit podmínky pro návrat lidí evakuovaných na severu Izraele kvůli ostřelování ze strany Hizballáhu. Změníme situaci a vrátíme obyvatele domů,“ uvedl.

Zamýšlená pozemní ofenziva by měla být menšího rozsahu než válka mezi Izraelem a Hizballáhem z roku 2006, jejíž nejintenzivnější fáze trvala zhruba měsíc, píše WP. Zaměřit se má především na příhraniční oblast s Izraelem, kde chce armáda zničit zbraně a infrastrukturu Hizballáhu.

Jsme připraveni válčit, vzkázal Hizballáh

Prezident USA Joe Biden v odpovědi na otázku ohledné možné izraelské ofenzivy do Libanonu řekl, že by byl spokojený, kdyby Izrael své tažení zastavil. „Potřebujeme příměří teď,“ řekl. Minulý týden Francie a USA předložily návrh na jednadvacetidenní zastavení bojů mezi Libanonem a Izraelem.

Představitelé izraelské armády už minulý týden, kdy izraelské letectvo výrazně zintenzivnilo údery proti Hizballáhu na mnoha místech Libanonu, opakovaně uváděli, že pozemní síly jsou připraveny vstoupit do jižního Libanonu s cílem vytlačit Hizballáh od hranic a znemožnit mu odpalovat rakety na Izrael.

Úřadující vůdce Hizballáhu Naím Kásim v pondělí ve svém prvním veřejném vystoupení od zabití Nasralláha prohlásil, že pokud se Izrael rozhodne pro pozemní operaci, jsou bojovníci Hizballáhu připraveni k boji a obraně Libanonu.

„Síly odporu jsou připraveny na pozemní boj,“ tvrdil Kásim. „Zvítězíme, jako jsme zvítězili v roce 2006 při osvobození tváří v tvář izraelskému nepříteli,“ dodal s odkazem na druhou libanonskou válku, která v létě zmíněného roku trvala měsíc a ve které se za vítěze považovaly obě strany.

Izraelské zvláštní jednotky nicméně již měsíce provádějí „malé, cílené“ výpady do jižního Libanonu, napsal dnes s odkazem na informované zdroje deník The Wall Street Journal. Cílem těchto operací je shromažďovat informace a připravovat možnou rozsáhlejší invazi. Ta by podle zdrojů listu mohla přijít už tento týden.