USA se chystají na kybernetické útoky z Íránu, firmy napjatě sledují Trumpa

„Íránská kybernetická aktivita není mimo Blízký východ rozsáhlá, ale s ohledem na vojenské akce by se mohla změnit, zejména pokud se USA rozhodnou na Írán zaútočit,“ řekl webu Politico analytik John Hultquist.

V pohotovosti jsou americké technologické a informační společnosti, jako je Intel, IBM nebo AT&T. Na možné kybernetické údery se chystá také energetické odvětví, stejně jako sektor letectví, finančních služeb nebo potravinářství. Obranu posilují i vodohospodářská zařízení.

„Zvýšená úroveň ostražitosti odráží obavy, že hrozby ze strany Íránu by se mohly rychle změnit,“ míní expert na kybernetiku Andy Jabbour, podle kterého je nyní mnohé v rukou prezidenta Donalda Trumpa, jenž přemítá o přímém americkém zapojení do izraelských úderů.

„Příštích 24 až 48 hodin bude zajímavých a jeho rozhodnutí a činy by jistě mohly ovlivnit to, co vidíme ve Spojených státech,“ řekl Jabbour.

Podle Politica není jasné, zda Washington bezpečnostní úsilí koordinuje. Podotýká, že jde o změnu oproti předchozí vládě Joea Bidena, kdy se americké úřady, včetně Agentury pro kybernetickou bezpečnost (CISA), aktivně zapojily do varování před vznikajícími hrozbami – například před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.

Válka Izraele a Íránu Boje mezi Izraelem a Íránem začaly v pátek rozsáhlým izraelským úderem na íránské území. Izrael tvrdí, že cílem jeho vojenské akce je zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Teherán ale popírá, že by na výrobě jaderných zbraní nyní pracoval.

„Vláda může hrát velmi důležitou roli v pomoci firmám s jejich obranou, od sdílení odtajněných zpravodajských informací týkajících se hrozeb až po sdružování firem za účelem koordinace obrany,“ uvedla odbornice na kybernetickou bezpečnost Anne Neubergerová.

Nedostatek federální podpory v přípravě na íránské kybernetické útoky může být podle expertů způsoben rozsáhlými změnami v různých agenturách od opětovného nástupu Trumpa do úřadu.

Očekává se, že CISA přijde o tisícovku zaměstnanců a mnoho jejích programů skončí, včetně financování organizace, která podporuje sdílení a analýzu informací pro státní a místní samosprávy.