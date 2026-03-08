Teheránem otřásly výbuchy, padá černý déšť. USA a Izrael útočily na ropné sklady

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů, přičemž zabily čtyři lidi, oznámil íránský představitel ve státní televizi. V důsledku úderů na ropná zařízení v sobotu pozdě večer Teheránem a nedalekým Karadžem otřásly výbuchy a objevily se obrovské ohnivé koule.

„Nepřátelské letouny v noci napadly čtyři ropné sklady a centrum pro přepravu ropných produktů v Teheránu a v provincii Alborz. Při incidentu byli zabiti čtyři naši zaměstnanci,“ uvedl íránský činitel. Dodal, že útoky ropná zařízení poškodily, ale požár je pod kontrolou.

Zásah ropných skladů podle NYT potvrdilo íránské ministerstvo ropy.

Masivně dnes zaútočíme na Írán, vzkázal Trump. Na vině je prý „špatné chování“

Izraelská armáda uvedla, že zaútočila na několik skladů paliva a energetických zařízení v Teheránu. Podle armády tato zařízení využívaly íránské ozbrojené složky. Útok označila za „zásadní úder“, jehož cílem bylo poškodit vládní vojenskou infrastrukturu.

Jedná se o první útoky na energetickou infrastrukturu Íránu od chvíle, co USA a Izrael zemi 28. února napadly, píše NYT. Americko-izraelské údery se dosud soustředily na vedení Íránu, bezpečnostní složky, policejní stanice či na objekty pro výrobu a odpalování raket.

Sen o kapitulaci si vezměte do hrobu, vzkázal Írán. Za útoky v regionu se omluvil

Nad Teheránem se v neděli po nočním zásahu ropného skladu vznášel hustý černý dým. Podle íránských úřadů se do vzduchu uvolnily toxické látky. Mluvčí íránské diplomacie uvedl, že rozsáhlý útok na energetickou infrastrukturu představuje „novou nebezpečnou fázi“ konfliktu a je válečným zločinem. Ulice íránské metropole byly v neděli prázdné a většina vládních úřadů měla zavřeno, sdělili NYT dva obyvatelé Teheránu.

„Noc se proměnila v ráno a ráno zase v noc,“ řekl NYT třiatřicetiletý Arján, který z obavy před odvetou vlády požádal, aby bylo použito pouze jeho křestní jméno. „Kvůli požáru to vypadalo, jako by se noc změnila v den, a pak se kvůli všemu tomu kouři den znovu proměnil v noc,“dodal s tím, že z nebe padal černý déšť.

Íránské úřady se mezitím snažily situaci uklidnit a zveřejnily četná prohlášení o tom, že na opravách se pracuje a město nebude bez elektřiny.

Teherán je rozlehlá metropole s deseti miliony obyvatel a hustě osídlenými čtvrtěmi. Jako v mnoha městech se obytné, obchodní a vojenské objekty nacházejí blízko sebe, poznamenal NYT. Íránská média a obyvatelé od začátku války hlásí rozsáhlou destrukci obytných budov, obchodů, silnic, vodovodního potrubí a několika nemocnic a škol. Počet obětí americko-izraelských útoků 5. března podle íránské Nadace pro záležitosti mučedníků a válečných veteránů přesáhl 1230.

Bahrajn mezitím v neděli uvedl, že Írán dronovým útokem poškodil odsolovací zařízení, ale že nebyly ovlivněny dodávky pitné vody. V sobotu Írán uvedl, že Spojené státy zasáhly jeho odsolovací zařízení na ostrově Kešm, což odstřihlo od dodávek vody 30 vesnic. Taková zařízení mají klíčový význam pro dodávky pitné vody ve vyprahlých oblastech Perského zálivu, poznamenala agentura AP.

Letiště v Dubaji je opět v provozu. Zazněly exploze, cestující museli do krytu

Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán před týdnem v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

