Ber, nebo nech být. Biden chystá poslední dohodu o Gaze, nález těl stupňuje tlak

„Nemůžete pořád vyjednávat. V jednu chvíli to prostě musíte ukončit,“ říká pro list The Washington Post vysoce postavený člen americké administrativy, který si nepřál uvést své jméno. Šéf Bílého domu Joe Biden se už měsíce snaží přivést Izrael a teroristické hnutí Hamás k dohodě, jež by výměnou za Palestince zavřené v izraelských věznicích osvobodila zbývající rukojmí v Gaze a nastolila alespoň dočasné příměří.

To by pak mohlo položit základy i pro konec války, jež začala po masakru z loňského 7. října. Teroristé tehdy brutálně zavraždili přes 1 200 lidí a zhruba 250 dalších odvlekli s sebou do Pásma Gazy. Stovka z nich tam pořád je. Spojené státy, Egypt a Katar na finálním návrhu dohody o příměří pracovali ještě před tím, než se v tunelu pod Rafáhem našla těla dalších šesti rukojmích.

Podle izraelské armády je jejich věznitelé zabili „těsně před tím“, než je našli vojáci – stejně jako šestici objevenou koncem srpna v tunelu v Chán Júnisu na jihu Gazy. Také Američané se domnívají, že poslední rukojmí byli střeleni do hlavy nedlouho před příchodem armády.

„Maří to celou dohodu? Ne. Pokud něco, tak by to mělo přidat dodatečnou urgenci té finální fázi, ve které jsme byli,“ dodává nejmenovaný úředník. Američané s Egypťany a Katařany podle něj hodlají v nejbližších týdnech znesvářeným stranám předložit obrysy finální dohody.

„Ber, nebo nech být,“ řeknou jim – s tím, že pokud nepřijmou ani tuto dohodu, Spojené státy se z jakýchkoliv dalších jednání stáhnou. V pondělí se Biden sejde se svým týmem, aby v otázce této dohody určil strategii pro „závěrečný nápor“, uvádí portál Axios s odkazem na zdroj obeznámený s tématem.

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Diskuse z minulého týdne se podle WP týkaly primárně otázky, kteří unesení budou vyměněni za které vězně, přičemž někteří z těchto Palestinců prý skončili za mřížemi bez soudu. První fáze výměny má zahrnovat ženy, staré, nemocné a raněné. Na tomto seznamu byly například dvě ženy, jejichž těla armáda objevila v sobotu. Jednání o jménech tak musí začít znovu.

Izraelská vláda v čele s Benjaminem Netanjahuem čelí po objevu posledních těl unesených další vlně hněvu ze strany izraelské společnosti. Sdružení rodin pozůstalých vzkázalo, že smrt šestice je „přímým důsledkem“ toho, že Netanjahu „torpéduje“ navrhované dohody o příměří a výměně rukojmích. Premiér by podle něj měl převzít zodpovědnost za to, že rukojmí ponechal svému osudu, neschovávat se za mluvčího a vyjádřit se veřejně.

„Rukojmí pro Netanjahua nejsou priorita“

Kromě příbuzných obětí se proti „Bibimu“ vymezují i desetitisíce demonstrantů. V pondělí ráno navíc v Izraeli začala generální stávka největšího odborového svazu v zemi. I takto se lidé snaží dotlačit vládu k příměří. Podle rodin unesených totiž Netanjahuovi víc záleží na vlastní politické budoucnosti a poražení Hamásu než na životech rukojmích.

A totéž říká i bývalý pracovník amerického ministerstva zahraničí Frank Lowenstein, který pomáhal s jednáním mezi Palestinci a Izraelci už v roce 2014. „Rétoriku stranou, Netanjahu osvobození rukojmích nikdy nepovažoval za prioritu. Pokud to pročeká, časem bude méně a méně žijících rukojmích, což by mohlo znamenat méně palestinských vězňů k propuštění, což on vnímá coby příznivější vyjednávací pozici. Teď bude doma pod mnohem větším tlakem, aby přijal dohodu o příměří, která zachrání zbývající rukojmí,“ upozorňuje.

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Ochota ovšem není ani na druhé straně stolu. Jak říká bývalý zvláštní vyslanec pro Blízký východ Dennis Ross, nový vůdce Hamásu Jahjá Sinvár svůj nekompromisní postoj pravděpodobně nezmění. Zřejmě nikdo totiž nemá páky na to, aby ho k tomu donutil.

„Sinvár teď bude sledovat, zda generální stávka v Izraeli povede k tomu, že premiér Netanjahu zmírní své podmínky. Ten masivní protest je na podporu rodin rukojmích. A jejich postoj je, že Netanjahuova strategie jak v jednáních, tak ve zvyšování vojenského tlaku na Hamás selhala,“ míní.

Oficiálně palestinské hnutí ze smrti rukojmích obvinilo izraelské bombardování a podotklo, že „pokud se prezident Biden zajímá o jejich životy, musí přestat podporovat nepřítele penězi a zbraněmi a zatlačit na to, aby okupační síly okamžitě ukončily svou agresi“.

Zmíněný americký představitel k Hamásu poznamenává, že rozhodnutí zabít rukojmí ve chvíli, kdy se stále jedná, vede k otázce, zda členové hnutí berou jednání vážně. V předchozích kolech rozhovorů Hamás neustupoval ani ve chvílích, kdy mu izraelští představitelé vyšli vstříc.

„Američtí představitelé budou v příštích osmačtyřiceti hodinách žhavit telefony, aby zjistili, zda je pořád možné dosáhnout nějaké dohody,“ nastínil rovněž anonymně další člen Bidenovy administrativy.