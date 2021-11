V boji proti IS zabila americká armáda civilisty a tajila to, píše deník

Americká armáda v posledních dnech bojů proti Islámskému státu (IS) v Sýrii v roce 2019 při náletu zabila desítky civilistů. Napsal to list The New York Times a obvinil armádu ze zatajení faktů. Při náletu přišlo o život osmdesát lidí, z nichž šestnáct armáda identifikovala jako bojovníky IS a čtyři jako civilisty. U zbylých šedesáti nedošla k žádnému závěru.