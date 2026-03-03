Írán testuje americkou obranu jako nikdy předtím. Smrt vojáků vyvolává otázky

Americké vojenské velitelství CENTCOM v pondělí oznámilo, že nalezlo ostatky dvou dříve pohřešovaných vojáků ze zařízení v Kuvajtu, které se stalo terčem íránského útoku. Počet zabitých tak stoupl na šest. CENTCOM původně informoval o třech mrtvých, ještě o víkendu jejich počet zvýšil na čtyři. Zároveň uvedl, že během konfliktu bylo zraněno 18 příslušníků amerických sil.
Pentagon se mimo jiné obává, že íránské roje levných dronů vyčerpají americké zásoby drahých raketových systémů Patriot a THAAD.