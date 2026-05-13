Írán se vojensky zničit nepodařilo, ukazují analýzy zpravodajců. Zrada, zuří Trump

Autor: ,
  14:36
Veřejná prohlášení americké vlády o vojensky zničeném Íránu jsou v příkrém rozporu s tím, co jí sdělují její vlastní zpravodajské služby. Z utajovaných analýz z tohoto měsíce podle deníku The New York Times vyplývá, že íránský režim má přístup ke většině svých základen a zařízení pro skladování a odpalování střel.
Íránský voják prochází kolem velkého protiamerického billboardu s prezidentem...

Íránský voják prochází kolem velkého protiamerického billboardu s prezidentem Donaldem Trumpem a motivem Hormuzského průlivu na náměstí v Teheránu. (2. května 2026) | foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

Například podél Hormuzského průlivu má operační přístup ke 30 z tamních 33 stanovišť pro odpalování střel různého typu. Prezident Donald Trump označil zprávy amerických médií o nadále dostatečných vojenských schopnostech Íránu za zradu a napomáhání nepříteli.

Íránské ozbrojené síly mají po celé zemi nadále rozmístěno přibližně 70 procent předválečného počtu mobilních zařízení pro odpalování střel a disponují asi 70 procenty předválečných zásob střel, uvádí NYT.

Jak je to možné? Íránská stíhačka z 50. let úspěšně zaútočila na americkou základnu

Jde prý jak o balistické střely, kterými lze útočit na další státy v regionu, tak o střely s plochou dráhou letu, jimiž je možno zasáhnout cíle na zemi i na moři.

Přibližně 90 procent všech podzemních skladišť střel a zařízení pro jejich odpalování je částečně nebo plně funkčních. Podle analýz je to důsledek taktické volby amerického velitelství. S ohledem na omezené zásoby bomb pro ničení zpevněných podzemních cílů bylo rozhodnuto používat méně účinnou munici.

Ta místo zničení celého zařízení včetně uskladněných střel pouze značně poškodila vstupy, které byly po výbuchu obvykle zavaleny. Teherán byl už podle dřívějších zpráv médií schopen takto zasypané vstupy postupně znovu odkrývat.

Válka v Íránu už USA stála 600 miliard, nejvíce padlo na munici a obnovu vybavení

Různí představitelé americké administrativy opakovaně tvrdili, že íránské vojenské schopnosti byly v průběhu války výrazně omezeny, a to ještě před tím, než Teherán posílil svou kontrolu nad strategickým Hormuzským průlivem. Prezident Trump již na začátku března tvrdil, že íránské rakety byly „rozprášeny“ a že Íránu už z vojenského hlediska nic nezůstalo.

Zásoby americké munice se rychle tenčí

Americký ministr obrany Pete Hegseth v dubnu uvedl, že americko-izraelské útoky na Írán zdecimovaly jeho vojenské kapacity.

V úterý Trump na síti Truth Social napsal, že Írán už nemá žádné letectvo, ani námořnictvo, všech jeho 159 lodí bylo zničeno a teď „spočívají na dnu moře“. Média, která uvádějí, že Íránu „se vojensky daří dobře“, podle něj lžou a Teheránu dávají falešnou naději.

Spojené arabské emiráty podnikaly útoky na Írán, tvrdí deník. Cílily i na rafinerii

Deník NYT nicméně upozornil také na ztenčující se zásoby americké munice. Spojené státy ve válce proti Íránu použily například více než 1000 střel Tomahawk, tedy zhruba desetinásobek ročního nákupu, nebo přibližně 1100 vysoce přesných střel dlouhého doletu typu JASSM-ER, které byly původně určeny pro případný konflikt s Čínou.

USA použily také více než 1300 střel systému protivzdušné obrany Patriot. Výrobce Lockheed Martin jich přitom v současnosti produkuje asi 650 ročně. K otázce munice se musel v úterý při slyšení v Kongresu vyjádřit i šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine. „Máme dostatek munice pro úkoly, které nám byly pro tuto chvíli svěřeny,“ uvedl.

Útok na Írán

Íránský voják prochází kolem velkého protiamerického billboardu s prezidentem Donaldem Trumpem a motivem Hormuzského průlivu na náměstí v Teheránu. (2. května 2026)
U íránského Teheránu hoří nákupní centrum, zemřelo několik lidí. (6. května 2026)
Americký ministr obrany Pete Hegseth vede v Pentagonu tiskový brífink o válce s Íránem, kterého se účastní i předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine. (5. května 2026)
Pohyb plavidel v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)
379 fotografií

Regionální válku začaly 28. února americko-ízraelské údery na Írán. Teherán v reakci mimo jiné ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Přestože od 8. dubna platí příměří, Írán průliv zcela neotevřel a USA nadále pokračují v námořní blokádě íránských přístavů, což vedlo k vojenským akcím z obou stran.

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Opilé páry mluvící rusky naštvaly Thajsko. Na pláži se oddaly hromadnému sexu

Pattaya je neznámější thajské letovisko.

Skupinka údajně ruských turistů si okořenila exotickou dovolenou trochu víc, než jsou lidé v Thajsku zvyklí. Kousek od pobřeží veřejné pláže se čtyři páry vrhly do vln a pustily se do sexuálních...

