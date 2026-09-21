Když se USA bojí víc o sebe: jak na to opět doplatili jejich saúdští spojenci

Situace vyvrcholila ve čtvrtek, kdy saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán americkému prezidentovi znovu zavolal a požádal ho o pomoc proti postupujícím Húsíům. Trump přitom ještě den předtím svým poradcům řekl, že s útoky nesouhlasí. Po telefonátu ale nařídil Pentagonu, aby se připravil na letecké údery. V neděli však svůj postoj znovu změnil.
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„Trumpovo rozhodnutí stáhnout se z úderů proti Húsíům přišlo ve chvíli, kdy velitelé schválili seznam cílů, vojáci nakládali bomby do amerických bojových letounů vybraných pro misi a vlna útoků měla právě začít,“ popsal deníku The New York Times (NYT) zdroj obeznámený s operací.
Trumpovo váhání podle listu ukazuje na širší dilema. Húsíové se zatím vyhýbali útokům na americké lodě, zároveň ale napadají Saúdskou Arábii, jednoho z hlavních spojenců Washingtonu v regionu.
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Rijád navíc ukázal, že může Washingtonu jeho plány zkomplikovat, pokud nebude s americkou politikou souhlasit. V květnu například odmítl poskytnout americkým silám svůj vzdušný prostor a základny pro plán na doprovod obchodních tankerů Hormuzským průlivem. Trump tak musí při rozhodování o úderech proti Húsíům zvažovat nejen jejich případnou reakci, ale také ochotu Saúdů dál podporovat jeho tažení proti Íránu.
Húsíové bojují proti mezinárodně uznávané jemenské vládě podporované Saúdskou Arábií od roku 2014. Příměří z roku 2022 boje utlumilo, letos v létě se ale skupina znovu zapojila do širšího konfliktu na Blízkém východě. Vyhlásila blokádu saúdské lodní dopravy v Rudém moři a začala útočit na saúdská plavidla. Zároveň ovládla důležité oblasti poblíž průlivu Báb al-Mandab – klíčové námořní trasy pro světový obchod a dodávky energií.
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Ve Washingtonu podle NYT panují pochybnosti, zda by další americké bombardování Húsíe přimělo ustoupit.
Američtí představitelé poukazují na loňskou operaci, při níž americká armáda bombardovala Húsíe déle než 50 dní a zasáhla přes tisíc cílů. Povstalci přesto dál útočili na lodě a sestřelili několik amerických dronů.
Nová americká kampaň by navíc mohla ohrozit lodní dopravu a dodávky energií. Húsíové po loňském příměří přestali útočit na americké lodě, pokud ale USA znovu zahájí letecké údery, mohou útoky obnovit. Od příměří navíc obnovili značnou část svých vojenských schopností.