Jejího manžela nasadili v rámci operace Epic Fury, při které v únoru USA společně s Izraelem napadly Írán. Slouží v dělostřelecké jednotce námořní pěchoty a volá domů zhruba každé tři týdny. Nemá přístup ke svému osobnímu telefonu, proto musí používat satelitní telefon na základně. Často přitom čeká ve frontě s dalšími mariňáky, kteří řeší stejný problém. Ví, kde teď je?
Oddechla si, až když jí zavolal. Tíhu války v Íránu nesou i rodiny vojáků
Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa
Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...
Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů
Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...
Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista
Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....
Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu
Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...
V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet
Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...
Ceny pozemků letí vzhůru, rekordmanem je Jeseník
Nárůst zájmu o vlastní bydlení či o krátkodobé pronájmy žene vzhůru cenu stavebních pozemků. Zájemci se už soustředí i na dříve přehlížené lokality, kde tak ceny parcel za deset vzrostly i o stovky...
„Jsme slavnější než Ježíš.“ Lennonovi ujel jazyk a Amerika pálila desky Beatles
„Nevím, co zmizí první – jestli rock’n’roll, nebo křesťanství,“ zamyslel se přesně před šedesáti lety John Lennon. Beatles ležel svět u nohou a kapela se chystala na turné po USA. Jenže Lennonův...
Britové si z politiky dělají legraci, volby rozhodne migrace, říká český velvyslanec
V domě číslo deset na londýnské Downing Street se v minulých dnech měnil už posedmé za poslední dekádu nájemník. Stává se Británie druhou Itálií, jak tamní obyvatelé vtipkují? „Příjemné jim to není,“...
Jaké palivo je nejlepší? A proč netankovat až po hrdlo? Manažerka Shellu vypráví
Je jednou z mála žen ve vysoké manažerské funkci v tradičně mužském oboru, jakým je petrolejářský průmysl. Markéta Jakoubková zodpovídá za kvalitu paliv Shell v Česku, na Slovensku a v dalších...
Oddechla si, až když jí zavolal. Tíhu války v Íránu nesou i rodiny vojáků
Válečné konflikty zpravidla doléhají i za hranice napadeného či bránícího se státu. Jinak tomu není ani během války na Blízkém východě. Rodiny vojáků popisují, jak čelí bezmoci a strachu a s napětím...
V Moskvě vybouchla po domácku vyrobená bomba. Exploze zabila tři lidi, další zranila
Explozi u luxusní restaurace v Moskvě, jež zabila tři lidi a dvě desítky dalších zranila, způsobila po domácku vyrobená výbušnina. Podle agentury TASS to oznámil Národní protiteroristický výbor....
Na jihu Peru spadlo malé letadlo s turisty. Nepřežilo 13 lidí, včetně dvou pilotů
Při pádu malého letadla s turisty v sobotu na jihu Peru zemřelo 13 lidí, včetně dvou pilotů.. Národnost cestujících, kteří si letěli prohlédnout obrazce na planině Nazca, nezmínila. Podle...
Experti k boji o Senát: ANO by pomohl „kanibalismus“, Grolich nemá strategii
Na začátku srpna se uzavírají kandidátní listiny pro podzimní volby do Senátu. Zatímco opozice spolupracuje zhruba v polovině obvodů, vládní strany jdou do voleb samostatně a na většině míst se...
Nehoda u Heřmanovy Huti krátce uzavřela dálnici D5. Zranili se dva lidé
Nehoda dvou osobních aut v sobotu odpoledne nakrátko uzavřela provoz ve směru na Plzeň na dálnici D5 u Heřmanovy Huti na Plzeňsku. Při nehodě se zranili dva lidé.
Italští mniši vyráběli kolu ještě před slavným Pembertonem. Ve Florencii našli recept
Třicet gramů kolových ořechů, deset gramů listů koky, jeden litr alkoholu. Vylouhujte a Coca-Cola je hotová. Nebo spíš její předchůdkyně. Italští mniši našli v archivech starobylé lékárny ve...
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Moravu zasáhly prudké bouřky a krupobití. Po krátkém ochlazení přijdou další tropy
Víkend do Česka přinese částečné ochlazení. Na Moravě platí výstraha před silnými bouřkami a krupobitím. První silné udeřily v podvečer na Frýdecko-Místecku a na jihu Jihomoravského kraje. Od pondělí...
Kropiči a pak vlnící se tanečnice. Horké ulice Brna rozproudil karnevalový průvod
Historické centrum Brna v sobotu odpoledne zaplavila atmosféra, za kterou lidé běžně musejí cestovat přes půl světa do brazilského Rio de Janeira. Ulicemi prošel karnevalový průvod s tanečnicemi v...