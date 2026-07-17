Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

USA pokračují v útocích na Írán, Teherán odpověděl údery v Perském zálivu

Autor: ,
Sledujeme online   6:51
Velení americké armády na Blízkém východě (CENTCOM) ukázalo záběry posledních...

Velení americké armády na Blízkém východě (CENTCOM) ukázalo záběry posledních úderů na Írán (15. července 2026) | foto: U.S. Central CommandReuters

Velení americké armády na Blízkém východě (CENTCOM) ukázalo záběry posledních...
Velení americké armády na Blízkém východě (CENTCOM) ukázalo záběry posledních...
Velení americké armády na Blízkém východě (CENTCOM) ukázalo záběry posledních...
Útoky na Írán. (15. července 2026)
29 fotografií
Americká armáda pokračovala šestou noc v řadě ve vzdušných úderech proti Íránu. Podle íránských státních médií zasáhla mimo jiné mosty, nádraží a letiště na jihu země, přičemž při útocích zahynulo nejméně sedm lidí. Teherán následně podnikl odvetné raketové a dronové útoky na Kuvajt, Katar a Bahrajn, kde se nacházejí americké vojenské základny.

Americké regionální velitelství CENTCOM na síti X oznámilo, že do operace byly nasazeny stíhací letouny, bezpilotní prostředky i válečné lodě. Podle armády zasáhly desítky vojenských cílů včetně pobřežních základen protivzdušné obrany, logistické infrastruktury a námořních kapacit.

Rozdrtíme infrastrukturu v regionu, když zaútočíte na naši, reaguje Írán na Trumpa

Íránská státní média informovala, že mezi zasaženými objekty bylo nejméně pět mostů na jihu země. Údery podle nich dopadly také na nádraží v přístavu Bandar Abbás, dva mosty u Bandar Chamíru a letiště ve městě Íránšár. Při útocích zahynulo nejméně sedm lidí a další utrpěli zranění.

Írán odpověděl útoky na americké základny v regionu

Na americké útoky Teherán reagoval další vlnou raketových a dronových útoků proti státům Perského zálivu, na jejichž území působí americké ozbrojené síly.

Katarské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana zmařila íránský raketový útok. Při dopadu trosek bylo zraněno jedno dítě. Svědci v Dauhá podle agentur popsali sérii explozí, které provázely zásahy protivzdušné obrany.

Pátý večer v řadě. Američané pokračují v úderech proti Íránu

Odvetným útokům čelil také Kuvajt, jehož armáda oznámila zneškodnění nepřátelských dronů. V Bahrajnu se opakovaně rozezněly sirény leteckého poplachu. Írán následně uvedl, že zde pomocí dronů útočil na vrtulníky a průzkumná letadla americké armády na letecké základně Sachít.

Američané zpřísňují námořní blokádu

Spojené státy zároveň pokračují ve vynucování obnovené námořní blokády íránských přístavů. Americká armáda ve čtvrtek vstoupila na palubu ropného tankeru v Ománském zálivu, aby zkontrolovala dodržování blokády.

CENTCOM uvedl, že od jejího obnovení v úterý americké síly odklonily tři obchodní lodě, jednu vyřadily z provozu a na další vstoupily kvůli kontrole. Už ve středu armáda oznámila, že raketovou palbou zastavila prázdný ropný tanker, který podle ní směřoval do íránského přístavu.

Americký prezident Donald Trump tento týden uvedl, že cílem operace je zabránit Íránu narušovat námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Současně prohlásil, že pokud Teherán neuzavře s Washingtonem dohodu, mohou se terčem dalších útoků stát také mosty a elektrárny.

Trump zvažuje pozemní invazi do Íránu. Ve hře je okupace pobřeží či ostrovů v Zálivu

Boje mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem pokračují s různou intenzitou už pátý měsíc. Přestože bylo na jaře vyhlášeno příměří a později podepsáno memorandum o porozumění, od začátku července konflikt znovu výrazně eskaloval.

Obnovení americké námořní blokády zároveň znovu ovlivnilo dopravu v Hormuzském průlivu, kudy před začátkem války procházela přibližně pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“

Účast prezidenta v Ankaře byla trapná, okomentoval Babiš (12. července 2026)

Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...

Mercedes odmrští sanitní vůz, chodec odskakuje. Video ukazuje Turkovu nehodu

Kamera zachytila Turkovu nehodu v Praze. Auto letělo vzduchem.

Pondělní dopravní nehodu vládního zmocněnce za Motoristy Filipa Turka v Praze zachytilo video z kamery na předním skle auta. Záběry ukazují, že měl sanitní vůz zapnuté sirény a nahlas houkal....

USA pokračují v útocích na Írán, Teherán odpověděl údery v Perském zálivu

Sledujeme online
Velení americké armády na Blízkém východě (CENTCOM) ukázalo záběry posledních...

Americká armáda pokračovala šestou noc v řadě ve vzdušných úderech proti Íránu. Podle íránských státních médií zasáhla mimo jiné mosty, nádraží a letiště na jihu země, přičemž při útocích zahynulo...

17. července 2026  6:51

Muž na pražské ubytovně zavraždil člověka sekerou. Policisté útočníka zastřelili

Policie a záchranná služba zasahují v Kunraticích na okraji Prahy. (16....

Ve večerních hodinách vyjížděli pražští policisté k napadení dvou osob nožem a sekerou na ubytovně v Kunraticích. Muž se následně podle zdroje iDNES.cz se sekerou rozeběhl i na přivolané hlídky, ty...

16. července 2026  22:02,  aktualizováno  17. 7. 6:15

Rigo byl nejhorší sériový vrah na Slovensku. Jeho útok přežila jen karatistka

Zemřel nejhorší sériový vrah v dějinách Slovenska Ondrej Rigo. Devítinásobný...

Ondrej Rigo je nejhorším slovenským sériovým vrahem ve 20. století. Za necelé tři roky zabil osm žen a jednoho chlapce. Vraždil ve třech státech, kromě Slovenska také v Nizozemsku a Německu. Před...

17. července 2026

Neničte nám to naše nic. Na Bruntálsku protestují proti stavbě větrníků

Veřejné projednání plánované stavby větrného parku, které se uskutečnilo v...

Plánovaná výstavba větrného parku v Rýžovišti na Bruntálsku vyvolala bouřlivé veřejné projednání, při kterém místní vyjádřili nesouhlas se zásahem technických staveb do krajiny Nízkého Jeseníku....

17. července 2026  5:41

Kolagen a dlouhověkost. Vědci odhalují, kdy má užívání největší smysl

Kolagen není jen v prášku. Mezi potraviny bohaté na kolagen patří například...

Kolagen patří mezi nejčastěji užívané doplňky stravy kvůli pleti, kloubům, vlasům i nehtům. Lidé se s ním často setkávají také v kosmetice a krémech proti vráskám, ve skutečnosti ale jde o...

17. července 2026

Boj o metan. Unijní certifikáty ohrožují ceny plynu, Česko se spojenci žádá odklad

LNG tanker

Metan je hlavní složkou zemního plynu a zahraniční dovozci by měli od ledna 2027 povinně vykazovat, kolik metanu při jejich těžbě uniklo. Česko společně s dalšími 16 členskými státy EU upozorňuje, že...

17. července 2026

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

vydáno 17. července 2026

Chaty zdražily za 10 let i čtyřnásobně. Kde v Česku nejvíc? I tak rychle mizí z nabídek

Premium
ilustrační snímek

Rekreační nemovitosti se z okraje zájmu dostaly v posledních letech do hledáčku kupujících. Zatímco ještě před deseti lety „visely“ v inzerci v průměru 179 dní, aktuálně trvá prodej už „jen“ 81 dní....

17. července 2026

Češi tráví u obrazovek přes čtyři hodiny, roste čas na hraní nebo streamování

ilustrační snímek

Čas, který Češi stráví u televize jinými aktivitami než sledováním televizních stanic se od roku 2020 zvýšil o 76 procent na 37 minut denně. Jde o 15 procent celkové doby, kterou lidé u obrazovky...

17. července 2026

Mléko za šest, máslo za dvacet. Mlékárníci pláčou, trh je rozložený kvůli přebytkům

Premium
1. Česnekové mléko

Naučit děti pít mléko nebylo dlouhou dobu finančně snazší. Po propadech cen, na které si zemědělci i mlékaři stěžovali, když mléko stálo pod 10 korun, nasadily nyní obchodní řetězce ještě těžší...

17. července 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Ruští boháči vyvádějí miliardy za hranice. Děsí je vlna konfiskací a vývoj války

Premium
Ruský prezident Vladimir Putin (19. prosinec 2025)

Desítky miliard dolarů do zahraničí převedli v minulém roce někteří z nejbohatších lidí v Rusku. A to včetně podnikatelů, kteří mají blízko k prezidentu Vladimiru Putinovi. Vedou je k tomu rostoucí...

17. července 2026

Ovládal čtecí zařízení a sázel, co řekne Trump. Vydělal miliony, Bílý dům jej suspendoval

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...

Technik čelí podezření, že vydělal více než 100 tisíc dolarů (2,1 milionu korun) na predikčním trhu Kalshi, kde sázel na to, co řekne prezident ve významných projevech. Muže, který obsluhuje čtecí...

16. července 2026  22:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.