Hegseth: Největší protivníci ve válce jsou poslanci. Pentagon ukázal horentní výdaje

  17:59
Americký ministr obrany Pete Hegseth ve svém první slyšení před Kongresem od vypuknutí války s Íránem obvinil zákonodárce, hlavně ty demokratické, že v nynějším konfliktu jsou právně oni těmi největšími protivníky. A to krátce předtím, než jeho resort prozradil, že válka stála USA už 25 miliard dolarů, v přepočtu přes půl bilionu Kč.
Americký ministr obrany Pete Hegseth vypovídá před Výborem pro ozbrojené složky...

Americký ministr obrany Pete Hegseth vypovídá před Výborem pro ozbrojené složky Sněmovny reprezentantů ohledně žádosti o rozpočet ministerstva obrany na fiskální rok 2027. (29. dubna 2026) | foto: Reuters

Americký ministr obrany Pete Hegseth vypovídá před Výborem pro ozbrojené složky...
Americký ministr obrany Pete Hegseth vypovídá před Výborem pro ozbrojené složky...
Americký ministr obrany Pete Hegseth vypovídá před Výborem pro ozbrojené složky...
Americký ministr obrany Pete Hegseth vypovídá před Výborem pro ozbrojené složky...
27 fotografií

Hegseth ve středu vystoupil před Výborem pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů USA. Ostře kritizoval odpor k probíhající válce s Íránem a označil za „největší protivníky“ ty zákonodárce, kteří kritizují vládu.

„Největší výzvou, největším protivníkem, kterému v tomto okamžiku čelíme, jsou bezohledná, neopatrná a poraženecká slova kongresových demokratů a některých republikánů,“ řekl Hegseth.

Dále poukázal na to, že kritika přichází v době, kdy konflikt dosáhl dvouměsíční hranice, a argumentoval tím, že byl výrazně kratší než války v Iráku, Afghánistánu a Vietnamu. „Jsme na tento počin hrdí,“ dodal Hegseth.

To, že válka s Íránem stála podle odhadů Spojené státy dosud 25 miliard dolarů (521 miliard Kč), sdělil ve středu americkým zákonodárcům vysoce postavený úředník ministerstva obrany Jules Hurst. Armáda utratila největší část finančních prostředků za munici, dále pak za provoz operací a obnovu vybavení.

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
