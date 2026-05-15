Úder je podle něj ale stále prošetřován. Útok, při kterém podle íránských úřadů zahynulo 175 lidí, především dětí, se stal 28. února, v první den americko-izraelských úderů na Írán.
Spojené státy ve vojenské kampani proti Íránu provedly více než 13 600 úderů. Média, nevládní organizace a íránské úřady v minulosti informovaly o řadě útoků na civilní cíle a mnoha obětech mezi civilisty. Část senátorů proto podle NYT přijala Cooperovo tvrzení, že úder v Mínábu je jediným incidentem s civilními oběťmi, o kterém má povědomí, velmi skepticky.
NYT v dubnovém článku shromáždil důkazy o 22 školách a 17 zdravotnických střediscích, které vzdušné údery zasáhly a poškodily. Íránský Červený půlměsíc v polovině dubna uvedl, že americko-izraelské údery zcela zničily nebo poškodily nejméně 763 škol a 316 zdravotnických středisek.
|
Přilétly tři rakety a z dívčí školy byly trosky se stovkou obětí, pláče Írán
Na otázku demokratické senátorky Kirsten Gillibrandové, jak vysvětlí veřejně dostupné informace o zasažených školách a nemocnicích, Cooper odpověděl: „Nemůžeme to nijak potvrdit.“ Admirál zároveň připustil, že žádný z případů, na které NYT či lidskoprávní organizace poukázaly, nebyl nijak prošetřen.
Britská organizace Airwars, která monitoruje úmrtí při vzdušných úderech, zaznamenala ve válce proti Íránu nejméně 300 civilních obětí, z nichž část zabily těžké bomby shozené na hustě obydlené oblasti. „Představa, že vyšetřují jen ten jeden, je směšná,“ uvedla Emily Trippová, ředitelka Airwars, s odkazem na úder v Mínábu.
|
Za masakr v íránské dívčí škole mohou zřejmě USA, měly zastaralé informace
Podle íránské organizace na ochranu lidských práv HRANA sídlící ve Spojených státech zahynulo při americko-izraelských úderech nejméně 1700 civilistů.
Americký ministr obrany Pete Hegseth podle NYT zrušil v Pentagonu a řadě velitelství amerických sil desítky pracovních míst, která se zabývala civilními oběťmi. Cooper uvedl, že tým v CENTCOMu, který má na starosti případy civilních obětí, se v posledním roce zmenšil z deseti důstojníků na jediného. Velitelství CENTCOM řídí aktivity amerických ozbrojených sil na Blízkém východě, ve Střední Asii a části jižní Asie.
|
4. března 2026