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Trump šílí kvůli Íránu, chce po Hegsethovi konečné řešení. Carlson mluví o atomovce

Tomáš Ratner
  16:16

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Obrázek AI, ve kterém je Trump ničí Írán | foto: TruthSocial/Donald Trump

Další americké údery na Írán mohou přijít po úterních volbách do Kongresu. Prezident Trump zatím o obnovení vojenské operace nerozhodl, administrativa ovšem připravuje několik variant. Komentátor Tucker Carlson varuje před použitím jaderných zbraní. Teherán vyhrožuje, že odveta bude větší a delší. V Pentagonu se mezitím kvůli průběhu války sekají hlavy.

Mluvčí íránské armády Mohammad Akraminia v neděli prohlásil, že další válka by mohla trvat déle než předchozí konflikt. Americký prezident by si podle něj nemohl diktovat načasování nebo podmínky ukončení. Íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí varoval, že případné odvetné údery Íránu nebudou mít geografické hranice.

Americký prezident na předvolebním mítinku v Iowě prohlásil, že Spojené státy možná budou muset Íránu zasadit ránu. Novinářům už předtím řekl, že zbývá zničit jeden či dva další cíle a že jejich zasažení by mohlo být rychlou operací.

Hegseth už odvolal nebo přiměl k odchodu více než dvě desítky generálů a admirálů. Nejnovější případ ještě prohloubil nejistotu mezi vyššími důstojníky, kteří nevědí, kdo přijde na řadu příště.

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