Írán sestřelil americký dron. Za porušení příměří ponesete důsledky, hrozí

Autor: ,
Sledujeme online   14:54
Íránské ministerstvo zahraničí v úterý označilo pondělní americké útoky na jihu Íránu za porušení příměří a uvedlo, že USA budou zodpovědné za důsledky. Také íránské revoluční gardy oznámily, že si vyhrazují právo na odvetu a že v úterý sestřelily americký dron, který vnikl do vzdušného prostoru Íránu.
Žena v Teheránu prochází kolem protiizraelského muralu. (26. května 2026) | foto: Reuters

Íránský voják prochází kolem velkého protiamerického billboardu s prezidentem...
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. května 2026)
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)
Auta v ulicích íránského hlavního města Teheránu projíždějí kolem billboardu...
„Spojené státy se v uplynulých 48 hodinách dopustily hrubého porušení příměří v oblasti Hormozgán. (...) Americký režim bude zodpovědný za všechny důsledky plynoucí z těchto agresivních a neodůvodněných činů,“ uvedlo íránské ministerstvo zahraničí.

Podle televize Al-Džazíra také dodalo, že pondělní útoky ukázaly „zlomyslnost a pokrytectví“ americké vlády vůči Íránu, a prohlásilo, že Teherán nebude váhat se bránit.

Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Íránu. Tvrdí, že v sebeobraně

Příměří mezi USA a Íránem platí od 8. dubna a Washington a Teherán od té doby prostřednictvím Pákistánu neúspěšně jednají o mírové dohodě. Americká armáda v noci oznámila, že na jihu Íránu útočila na raketová odpalovací stanoviště a íránské lodě pokoušející se podle ní klást miny, a označila to za sebeobranu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po úderech uvedl, že dohoda s Íránem je stále možná.

Íránské revoluční gardy, které jsou nejmocnější složkou íránských ozbrojených sil, v úterý uvedly, že si vyhrazují „legitimní a jednoznačné“ právo reagovat na jakékoli porušení příměří ze strany Spojených států. Poté gardy oznámily, že sestřelily americký dron, který vnikl do íránského vzdušného prostoru.

Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) americké útoky kolem půlnoci místního času (pondělí kolem 22:30 SELČ) cílily na oblast u jihoíránského přístavu Bandar Abbás, kde se nachází íránská námořní základna v Hormuzském průlivu. Íránská státní média posléze informovala, že při útocích na lodě zemřeli čtyři příslušníci íránských revolučních gard.

Kdo teď řídí Írán? Bratrstvo z osmdesátek, které přesahuje i revoluční gardy

Válku zahájily Spojené státy spolu s Izraelem 28. února. Údery na Írán zdůvodnily obavami o bezpečnost a snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Tamní teokratický režim však tvrdí, že o ni neusiluje. Jaderné zbraně má zřejmě i Izrael, ačkoliv to nikdy nepřiznal, ani nevyvrátil. Teherán v odvetě za americko-izraelské údery útočil na Izrael a země Perského zálivu, kde cílil na místa spojená s USA a průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu.

Pokud jde o mírová jednání, dosud se konalo jen jedno kolo přímých rozhovorů 11. dubna. V pondělí odcestovali do Dauhá hlavní íránský vyjednavač, předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf a ministr zahraničí Abbás Arakčí. V úterý přiletěl na dvoudenní návštěvu do New Yorku pákistánský ministr zahraničí Iška Dar.

Íránský voják prochází kolem velkého protiamerického billboardu s prezidentem Donaldem Trumpem a motivem Hormuzského průlivu na náměstí v Teheránu. (2. května 2026)
U íránského Teheránu hoří nákupní centrum, zemřelo několik lidí. (6. května 2026)
Americký ministr obrany Pete Hegseth vede v Pentagonu tiskový brífink o válce s Íránem, kterého se účastní i předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine. (5. května 2026)
Pohyb plavidel v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)
Válka už si vyžádala tisíce životů, zejména v Íránu a Libanonu, kde proíránské hnutí Hizballáh bojuje s izraelskou armádou, a způsobila mimo jiné výrazný růst cen ropy, což má dopad na další odvětví. Írán od začátku konfliktu blokuje Hormuzský průliv, jímž před válkou procházela asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Američané v odvetě od poloviny dubna blokují íránské přístavy.

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

26. května 2026  14:54,  aktualizováno  15:11

26. května 2026  15:06

Premium
26. května 2026

Přímý přenos
26. května 2026  13:39,  aktualizováno  14:55

26. května 2026  14:45

26. května 2026  14:15,  aktualizováno  14:41

26. května 2026  14:38

26. května 2026  8:49,  aktualizováno  14:32

Přímý přenos
26. května 2026,  aktualizováno  14:27

26. května 2026  14:15

