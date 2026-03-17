Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň
Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...
Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků
Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...
Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin
Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...
Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř
Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...
Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala
Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...
Prezident v pátek podepíše rozpočet, řekl Babiš. Řešili i pat ohledně velvyslanců
Prezident Petr Pavel v pátek podepíše nový rozpočet. Oznámil to po jednání na Hradě premiér Andrej Babiš. Společně oba státníci řešili také aktuální bezpečnostní situaci a pat ohledně velvyslanců.
Opilého řidiče skútru zradil konec zasněženého úseku, při kontrole napadl policistu
Z násilí proti úřední osobě a z ohrožení pod vlivem návykové látky obvinili policisté na Klatovsku třiačtyřicetiletého řidiče sněžného skútru. Muž je podezřelý, že v únoru napadl na železnorudském...
Nehoda cisterny zavřela silnici, kolos se po nárazu do skály převrátil na bok
Cisterna převážející kaly havarovala v úterý ráno u Kácova na Kutnohorsku. Po nárazu do skály se vůz převrátil na bok. Silnice mezi Kácovem a Zderadinkami byla až do 15:00 neprůjezdná, policisté...
Ministerstvo podalo trestní oznámení na nemocnici v Olomouci kvůli defibrilátorům
Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení kvůli operacím pacientů s přístroji na kontrolu srdečního rytmu, takzvaných kardioverterů-defibrilátorů, ve Fakultní nemocnici Olomouc. Důkazy...
Policie odložila případ nesrovnalostí při volbách v Blansku, neprokázala úmysl
Případ nesrovnalostí v počítání volebních hlasů v okrsku v Blansku při říjnových sněmovních volbách policie odložila. Nepodařilo se prokázat, že by šlo o úmysl. Trestní oznámení podal Nejvyšší...
Šéf protiteroristického střediska USA na protest končí. Írán nebyl hrozba, řekl
Na protest proti válce v Íránu rezignuje na svou funkci šéf amerického Národního protiteroristického střediska (NCTC) Joe Kent. Oznámil to v úterý na sociálních sítích. Írán podle Kenta...
Komplikace expresu Sigmy. Vlak je skoro bez zásuvek, nebude ani slíbený catering
Má jít o jeden z největších výjezdů fanoušků fotbalové Sigmy v rámci evropských pohárů. Jenže cesta „Modro-bílým expresem“ se komplikuje už před samotným začátkem. Vlak má do německé Mohuče, kde...
Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích
Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...
Z Děčína po roce a půl odpluly obrovské nádrže na plyn, míří k polárnímu kruhu
Obrovské kryogenní nádrže na zkapalněný plyn, které v Děčíně rok a půl čekaly na odvoz po Labi, se konečně mohly vydat na cestu. Sucha posledních let a srážkově podprůměrná zima, kterou navíc...
Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby
Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...
Kolem Putinovy rezidence v Soči vzniká bezpečnostní zóna, Kreml se bojí dronů
Ruská tajná služba zpřísňuje ochranu černomořské rezidence prezidenta Vladimira Putina v Soči. Kvůli rostoucím obavám z dronových útoků kolem areálu vznikne bezpečnostní zóna o rozloze tří kilometrů...
Veterináři odebrali chovateli sto vepřů, zanedbaná zvířata se vzájemně napadala
Policie prověřuje zemědělské zařízení v Pardubickém kraji, které podezírá z chovu prasat v nevhodných podmínkách. Podle veterinářů muselo být chovateli po kontrole koncem loňského roku odebráno 107...