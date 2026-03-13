„Nebude to snadné. Uran bude rozptýlený a pokud Íránci mají trochu rozumu, připravili si už plán pro stav nouze,“ říká pro deník The Times bývalý důstojník britské tajné služby MI6 Christopher Steele o možné „záchranné operaci“ Američanů. Pokud už Írán uran nepřesunul jinam, může se nicméně otevřít úzké okno příležitosti pro misi.
Pohyb kolem jaderného zařízení v Isfahánu, kde je zřejmě uložená většina íránského obohaceného uranu, neustále sledují američtí zpravodajci. Uran by se pokusila získat některá elitní jednotka, například Delta Force, a to při „rychlé, vysoce riskantní tajné misi, která se plánuje už dlouho“.
Pod rouškou tmy by na místo seskočila výsadková skupina a zajistila vstupní body. Pak by dorazily vrtulníky s ostatními vojáky. Ty by mohli doprovázet i vědci.