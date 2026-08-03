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Nemáte nápad, jak porazit Írán? Zoufalé velení žádá kreativní řešení u podřízených

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  19:20
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...

Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace těl čtyř amerických vojáků, která se do USA vrátila v rakvích zahalených vlajkou poté, co dva muži a dvě ženy zahynuli při íránských útocích na Blízkém východě. (22. července 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump (31. července 2026)
Americký prezident Donald Trump (31. července 2026)
Americké velitelstvi CENTCOM zveřejnilo záběry z úderů na íránské pozice. (24....
Americké velitelstvi CENTCOM zveřejnilo záběry z úderů na íránské pozice. (24....
26 fotografií
Hledáme nové kreativní a nekonvenční způsoby, jak vyvinout tlak na Írán a potrestat ho. Tak podle zdrojů stanice CNN vypadala e-mailová výzva z vysokých míst amerického vojenského velení (CENTCOM) směrem dolů. Objevila se před poslední hrozbou amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zahájí nové údery proti Íránu, které jako už poněkolikáté v minulosti odvolal.

„Tento dotaz ve stylu všeobecné výzvy, který je podle vojenských představitelů v e-mailové korespondenci neobvyklý, je jedním z příznaků omezených, a potenciálně nepříjemných možností, které má Trump k dispozici, aby donutil Írán k dohodě podle svých podmínek,“ popisuje server americké stanice CNN.

Nejmenovaný představitel z amerického vojenského velení tak spustil zoufalé pátrání po lepších nápadech, jak vést válku. S odvoláním na svůj další zdroj CNN tvrdí, že CENTCOM zvažuje všechny možnosti a uznává, že je třeba strategii přehodnotit.

Útok na Írán 2026

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)
V centrální části Západního břehu Jordánu trčí po útocích z Íránu ze země část rakety. (8. června 2026)
Následky íránského útoku v Bahrajnu (11. června 2026)
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)
400 fotografií

„Centrální velitelství USA má dlouhou tradici inovativního způsobu myšlení a práce,“ hasil následky prosáknutí informace na veřejnost mluvčí CENTCOMu Timothy Hawkins. „Zejména admirál Brad Cooper aktivně komunikuje se členy našeho skvělého týmu, bez ohledu na jejich hodnost, aby dosáhl co nejvyšší možné provozní výkonnosti.“

Jak připomíná list Independent, Trumpova administrativa v posledních týdnech vyvíjí tlak na Írán prostřednictvím útoků ve snaze oslabit jeho kontrolu nad Hormuzským průlivem a vrátit se k jednáním s pákou ohledně íránského jaderného programu.

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Prezident Trump o víkendu rovněž uvedl, že na žádost Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru a Íránu odvolal plánovaný masivní útok na Írán. Státní média pod kontrolou Teheránu se k tomu, že by Trumpa vyzývala k zdržení se útoku, nevyjádřila.

Hlava USA dodala, že jednání s Íránem budou v pondělí znovu zahájena, íránské ministerstvo zahraničí však v pondělí ráno tato tvrzení kategoricky popřelo s tím, že žádné takové rozhovory neplánuje a že se nenechá přimět k opětovnému otevření průlivu, dokud bude pokračovat agrese ze strany USA.

Podle stanice CNN Trump také zvažuje zintenzivnění vojenských operací, a to případně obnovením intenzivních úderů na zbývající íránská jaderná zařízení, o nichž tvrdil, že byla při loňských letních útocích zničena.

Dva zdroje obeznámené s plánováním uvádějí, že armáda se aktivně připravuje na údery na horu Pickaxe a další íránská místa, o nichž se předpokládá, že obsahují buď jaderný materiál, nebo zařízení.

Jak zdroje stanice upozorňují, ani s nejmocnějšími konvenčními zbraněmi není nepravděpodobné, že se podaří dosáhnout velkého úspěchu, protože jaderná zařízení jsou hluboko pod zemí. K jejich zničení by USA pravděpodobně musely nasadit pozemní jednotky – což představuje obrovské riziko, které Trump dosud nebyl ochoten podstoupit.

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„Nakonec bude prezident chtít dohodu, takže bude neustále hledat způsoby, jak zaujmout rozhodnou pozici a dostat se z této situace,“ uzavřel jeden ze zdrojů obeznámených s nedávnými plánovacími jednáními.

23. července 2026
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