Twitterová přestřelka. Trump ukázal výbuch rakety, Íránci to odmítají

Agentura Reuters napsala, že detaily o čtvrteční explozi nejsou stále jasné. Íránský ministr komunikačních technologií Džavád Azarí Džahromí vzal v sobotu novináře do teheránského vesmírného výzkumného střediska a ukázal jim neporušený satelit Nahíd 1.



Předtím na Twitter umístil snímek, na němž stojí před tímto zařízením a v popisku určeném Trumpovi píše: „Já a Nahíd 1 nyní, dobré ráno Donalde Trumpe!“

Prezident v pátek na Twitteru zveřejnil fotografii, která podle něj zachycuje „katastrofickou nehodu“ nosné rakety Safír na odpalovací rampě vesmírného střediska v severoíránské provincii Semnán.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3