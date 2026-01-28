Čas dochází, varuje Trump Írán. Hrozí větší flotilou, než jakou poslal k Venezuele

„Doufejme, že Írán rychle přistoupí k jednacímu stolu a vyjedná spravedlivou a rovnocennou dohodu – bez jaderných zbraní –, která bude výhodná pro všechny strany. Čas se krátí, je to opravdu zásadní!“ napsal Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
Republikánský prezident, který během svého prvního funkčního období odstoupil od jaderné dohody s Teheránem z roku 2015, poznamenal, že po jeho posledním varování Íránu následoval vojenský úder.
„Příští útok bude mnohem horší! Nedopusťte, aby se to opakovalo,“ napsal Trump, přičemž opět uvedl, že k Íránu plují americká vojenská plavidla.
Flotila v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln je podle Trumpa větší, než kterou poslal do Venezuely. „Stejně jako v případě Venezuely je připravena, ochotna a schopna rychle provést svou misi, a to rychle a násilně, pokud to bude zapotřebí,“ uvedl Trump.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí dříve dnes uvedl, že v posledních dnech nebyl v kontaktu s americkým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a že USA nepožádal o jednání. „Náš postoj je jasný, jednání a vyhrožování nejdou dohromady a rozhovory se mohou uskutečnit pouze bez hrozeb a přehnaných požadavků,“ uvedl šéf íránské diplomacie.
Íránský jaderný program dlouhodobě vzbuzuje obavy hlavně v západním světě. V roce 2015 Teherán podepsal s USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií, Británií a Evropskou unií dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán (JCPOA). Její součástí bylo zmírnění sankcí za omezení íránského jaderného programu.
Trump ale v roce 2018 od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán pak začal dohodu porušovat a zároveň dlouhodobě uváděl, že o jaderné zbraně neusiluje. Loni v říjnu dohoda po deseti letech vypršela. Teherán pak uvedl, že všechna ustanovení, včetně omezení týkajících se íránského jaderného programu a souvisejících mechanismů, považuje za ukončená.