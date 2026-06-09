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Írán sestřelil náš vrtulník Apache, budeme muset odpovědět, prohlásil Trump

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  18:56aktualizováno  21:21
Írán v noci na úterý sestřelil americký vrtulník Apache a USA na to budou muset odpovědět, uvedl americký prezident Donald Trump. Oba piloti stroje jsou podle Trumpa v pořádku. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí později vyzval ve zřejmé reakci na incident zahraniční vojáky, aby co nejdříve odešli z blízkosti jeho země.
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„Právě jsem byl informován našimi ozbrojenými silami, že Íránci včera v noci sestřelili jeden z našich vysoce moderních vrtulníků Apache, který hlídkoval nad Hormuzským průlivem. Na palubě byli dva piloti, oba jsou v pořádku a nezraněni. Spojené státy však na tento útok nutně musí reagovat,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

Po zřícení helikoptéry přežili oba piloti zhruba dvě hodiny ve vodě, než je kolem 03:30 místního času (01:30 SELČ) zachránilo na dálku řízené plavidlo. Byl to první takovýto mořský zásah v historii americké armády.

U Hormuzského průlivu se zřítil bojový vrtulník Apache americké armády

Arakčí později na síti X napsal, že íránské ozbrojené síly jsou v neustálé pohotovosti pro případ jakéhokoli narušení íránského vzdušného prostoru, území nebo vod. A zahraniční síly v blízkosti Íránu jsou tak „vystaveny neustálému riziku kvůli vlastním lidským chybám, obyčejným nehodám nebo možnosti, že se ocitnou v křížové palbě“.

„Pro snížení rizika je nejlepším řešením, aby zahraniční síly co nejdříve opustily prostředí, které nikdy nebude pohostinné vůči nepřátelské přítomnosti,“ poznamenal také Arakčí. Írán podle něj dává přednost jazyku diplomacie, umí ale mluvit i jazyky jinými.

Největší eskalace od příměří. Izrael nevyslyšel Trumpa, udeřil raketami na Írán

Zatím není jasné, jaká bude konkrétní americká reakce. Jakákoliv vojenská akce s sebou nese riziko, že se opět naruší křehké příměří s Íránem, připomíná BBC.

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