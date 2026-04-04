Kanál íránské státní televize v provincii Kohgíluje a Bójer-Ahmad v pátek vyzval místní obyvatele, aby se snažili posádku zničeného amerického letounu zadržet nebo dokonce zastřelit.
Za její nalezení vypsaly odměnu v hodnotě 55 tisíc liber (1,4 milionu Kč). „Pokud zajmete nepřátelského pilota a předáte jej živého policii, získáte vysokou odměnu,“ uvedl moderátor televize.
Americký prezident Donald Trump potvrdil zničení bojového letounu nad Íránem, nechtěl se však vyjadřovat k záchranné akci. Podle zdrojů amerických médií Írán sestřelil letoun F-15E, který má obvykle dvoučlennou posádku. „No, k tomu se nemohu vyjádřit, protože – doufáme, že k tomu nedojde,“ řekl šéf Bílého domu pro britský list The Independent.
Íránské sestřely
Poprvé po pěti týdnech války se podařilo íránským silám sestřelit americký personál a bojové letadlo. V pátek byl americký vrtulník Black Hawk zasažen palbou ze země a druhý americký vojenský letoun havaroval poblíž Hormuzského průlivu, klíčové vodní cesty v Perském zálivu, uvedli američtí a izraelští představitelé.
Deník The New York Times informoval, že Spojené státy nad Perským zálivem v pátek ztratily i bojový letoun A-10. Íránská média tvrdí, že ho zasáhla protivzdušná obrana. Pilota vyzvedly americké síly.
Páteční sestřelení je první známou ztrátou amerického bojového letounu nad íránským územím od začátku války na konci února. V polovině března americká armáda uvedla, že letoun F-35, který se účastnil bojové mise nad Íránem, musel nouzově přistát. Tehdy se však pilot dostal do bezpečí. Íránské revoluční gardy tvrdily, že se podařilo letoun zasáhnout a vážně poškodit.
Na počátku března sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana omylem tři americké stroje F-15, všech šest letců se bezpečně katapultovalo a neutrpělo zranění. Zemřelo naopak všech šest členů posádky tankovacího stroje KC-135, který se 12. března zřítil v severním Iráku.
Místo pátrání po pohřešovaném americkém letci:
