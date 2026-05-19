Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář
Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...
V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných
V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...
Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal
Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...
Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu
Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...
S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel
Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....
Zrádné příběhy se zvědavými pasáčky. Nakonec měl Izrael v Iráku základny dvě
Tak nám to pořád stoupá: ještě minulý týden měl Izrael v irácké poušti jenom jednu tajnou základnu, po sedmi dnech jsou už dvě. Kolik jich asi bude za měsíc...
Rozhovory USA s Íránem postoupily, řekl Vance. Nevyloučil však další boje
USA a Írán učinily v rozhovorech značný pokrok, řekl americký viceprezident J. D. Vance novinářům. Obnovení bojů ale nevyloučil.
Ebola se šíří rychleji, než WHO čekalo. Kongo hlásí přes 500 nakažených
Počet obětí nákazy ebolou v Kongu vzrostl podle odhadů na 131, uvedla agentura AFP, která se odvolává na konžského ministra zdravotnictví Samuela Rogera Kambu. V zemi je nyní více než 513 podezřelých...
Policista srazil vzdávajícího se muže pěstí k zemi a pak do něj i kopal, ukázalo video
Na sociální síti se objevilo video, na kterém policista v Českých Budějovicích dopadne prchajícího muže. Když se k němu přiblížil, mladík se vzdal. Policista ho i tak srazil k zemi pěstí, čímž však...
Maďarský premiér Magyar navštívil Polsko. Uvedl, že chce posílit spolupráci ve V4
Nový maďarský premiér Péter Magyar v úterý v Polsku při své první zahraniční návštěvě zdůraznil, že se bude snažit o posílení spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky. Dvoudenní cestu zahájil návštěvou...
Motorkářka zemřela při srážce s kamionem. Následky omezily i D55
Při srážce s kamionem dnes dopoledne zemřela na Uherskohradišťsku mladá motorkářka. Kvůli nehodě byla sedm hodin uzavřena nebo omezena doprava po silnici I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice, což...
Trápení s Íránem pro Evropu s mírem neskončí: Němci varují před terorismem
Německé tajné služby varují, že by Írán mohl zintenzivnit teroristické operace proti cílům v Evropě, jakmile utichne jeho konflikt s Izraelem a USA. Útoky by se zaměřovaly na židovské a izraelské...
Developer Trump opět mění Bílý dům. Kvůli zničené trávě postaví nový heliport
Další zvelebení Bílého domu. Donald Trump se podle amerických médií chystá před svým sídlem ve Washingtonu, D.C. postavit nový heliport. Chce zamezit zničení trávníku před jedním z vchodů, kde dosud...
Jak snížit počet sebevražd na železnicích. Pomoci mají speciální cedule u tratí
Správa železnic instaluje u vybraných tratí speciální informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc, který má lidem pomoci v těžké životní situaci. Zároveň zahajuje kampaň na podporu duševního...
Bude lebka Zdislavy vystavena? Mluví se o dohodě mezi policií a zlodějem
Lebka svaté Zdislavy, kterou před týdnem ukradl muž z baziliky v Jablonném v Podještědí, už nebude vystavena a vrátí se ke zbytku těla. Tak údajně zní dohoda, kterou uzavřeli kriminalisté s mužem,...
Příliš i na Iráčany. Písečná bouře zahalila vše do oranžova, jde o zdraví
Silná písečná bouře v pondělí zbarvila nebe v Iráku do oranžova. Kromě působivých výjevů však vedla i k problémům v dopravě a zdravotním potížím místních obyvatel. Ti od úřadů dostali doporučení, aby...