„Jednal ve prospěch USA.“ Írán popravil muže za útok na sklad munice

Hátamí podle revolučního soudu vědomě jednal ve prospěch Spojených států a Izraele s cílem ohrozit národní bezpečnost a svrhnout vládnoucí režim, uvedla íránská agentura Mízán spadající pod íránskou justici.
Íránské revoluční soudy jsou speciální soudy, které se zabývají případy považovanými za „zločiny proti revoluci“ či hrozbu namířenou proti národní bezpečnosti.
Původně poklidné demonstrace, které začaly 28. prosince kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech regionů.
|
Írán popravil tři lidi, při protestech prý vraždili ve prospěch USA a Izraele
Ze zprvu ekonomicky motivovaných demonstrací se postupně staly protirežimní protesty, které bezpečnostní složky násilně potlačily. Íránský režim část protestujících označil za násilné výtržníky a teroristy, zároveň obvinil USA a Izrael ze zneužívání protestů k rozsévání chaosu.
Íránská lidskoprávní organizace HRANA se sídlem v USA uvedla v únoru zveřejněné zprávě, že při protestech bylo zabito nejméně 7 007 lidí, včetně 6 488 protestujících, 76 náhodných civilistů, 236 dětí a 207 členů bezpečnostních a ozbrojených složek. Organizace také zaznamenala zatčení nejméně 53 777 lidí a 369 případů vynuceného přiznání.
|
V roce 1979 byl v Íránu po svržení šáha Mohammada Rezá Pahlavího nastolen teokratický režim. Íránské soudnictví částečně vychází z interpretace islámského práva a někteří soudci jsou příslušníky šíitského duchovenstva. Podle mnoha lidskoprávních organizací a pozorovatelů nelze íránskou justici považovat za nezávislou.