Írán se děsí jaderného úderu USA. Rozdává jód a čeká útok na horu Pickaxe

„Ano, jód rozdáváme. Při každé válce se snažíme zásobovat jódovými tabletami obyvatele v okruhu dvou až tří kilometrů od jaderných zařízení. Trumpovi už nelze věřit. Je schopný tento zločin spáchat,“ řekl listu The Times představitel íránského ministerstva zdravotnictví.
Na sociálních sítích v Íránu se rovněž šíří video s návodem, jak přežít jaderný výbuch v oblasti hory Pickaxe. Lidem radí, aby se ukryli uvnitř budov, zůstali tam a sledovali další informace. Zároveň varuje, že případný útok může vynést do vzduchu radioaktivní prach, který vítr zanese stovky kilometrů daleko. Obyvatelé v bezprostředním okolí areálu by podle něj měli na ukrytí jen deset až patnáct minut. Není jasné, kdo video vytvořil ani zda má nějaké vazby na íránské úřady.
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Trump: Válka s Íránem je z vojenského hlediska fakticky u konce
Nejmenovaný íránský novinář The Times řekl, že úředníci na nedávném briefingu médiím sdělili, že možnost amerického jaderného útoku na horu Pickaxe vážně zvažují. Satelitní snímky komplexu zachycují čtyři opevněné vstupy do tunelů a rozšiřující se bezpečnostní perimetr.
Spekulace o hrozícím útoku zesílily poté, co konzervativní komentátor Tucker Carlson v minulém týdnu prohlásil, že Trump by pod tlakem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua mohl nařídit jaderný úder na komplex už během několika dnů. „Podle izraelské rozvědky tam íránská vláda obnovila svůj program obohacování uranu,“ tvrdil Carlson.
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Trump šílí kvůli Íránu, chce po Hegsethovi konečné řešení. Carlson mluví o atomovce
Trump po neúspěchu v kongresových volbách stojí před zásadním rozhodnutím: zda z angažmá v Íránu vycouvat, nebo naopak přitvrdit.
Viceprezident J. D. Vance označil válku za hlavní důvod volební porážky republikánů. Trump s jeho hodnocením částečně souhlasil a připustil, že konflikt přispěl k růstu cen pohonných hmot. Zároveň ale prohlásil, že by do války šel znovu, protože Írán nesmí získat jadernou zbraň.
„Prohrát volby do Kongresu je jedna věc. Trump ale nechce vypadat jako poražený dvakrát. Dokonce i jeho nejbližší spolupracovníci si proto nejsou jisti, co udělá dál,“ řekl portálu Axios bývalý poradce amerického prezidenta, který si přál zůstat v anonymitě.
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Ohňostroj pro Trumpa. USA zvažují ukončit boj proti Íránu „matkou všech bomb“
Experti odhadují, že některé části komplexu Pickaxe leží 80 až 100 metrů pod zemí. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) do něj nikdy nevstoupila a satelitní snímky nedokážou určit, zda se uvnitř nacházejí centrifugy, obohacený uran nebo jiný jaderný materiál.
Trump nicméně opakovaně hrozí, že na areál zaútočí. „Všimli jsme si, že se na hoře Pickaxe něco děje. Íránu bych doporučil, aby si s námi nezahrával, protože bychom museli udeřit opravdu tvrdě,“ řekl v září.
Íránský analytik blízký prezidentovi Masúdu Pezeškjánovi řekl The Times, že představitelé vlády, revolučních gard i armády očekávají další válku. Podle něj bude hora Pickaxe jedním z hlavních cílů amerického útoku. „Všichni vědí, že zbývá velmi málo času. Pokud Amerika proti hoře Pickaxe nepoužije jadernou zbraň, bude to zázrak,“ řekl.
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USA nabízejí miliony za informace o íránském jaderném programu
USA na konci února rozpoutaly válku s Íránem společnými údery s Izraelem. Trump původně tvrdil, že jejím cílem je odstranit íránský režim a že potrvá několik týdnů. Írán však v reakci na údery začal útočit mimo jiné na lodě v Hormuzském průlivu, což přispělo k výraznému růstu cen ropy.
Írán má jaderná zařízení na několika místech země. V Natanzu (u něhož leží také podzemní komplex Pickaxe) a Fordó se nacházejí provozy spojené s obohacováním uranu, v Isfahánu pak zařízení na jeho zpracování a výrobu jaderného paliva.