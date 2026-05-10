A co těch 168 dětí, které zabil tvůj šéf? Írán „blahopřál“ mluvčí Bílého domu k dceři

„Gratulujeme vám. Děti jsou nevinné a roztomilé. Těch 168 dětí, které vášj šéf zabil ve škole v Minabu a což jste ospravedlnila, byly také děti. Až budete líbat své dítě, vzpomeňte si na matky těchto dětí,“ napsalo íránské velvyslanectví v Arménii na sociální síť X.
|
Za masakr v íránské dívčí škole mohou zřejmě USA, měly zastaralé informace
Při útoku na základní školu v íránském Minabu z 28. února bylo zabito 73 chlapců a 47 dívek, informovala íránská státní televize IRIB a místní média. Zemřelo také 26 učitelů, sedm rodičů, řidič školního autobusu a farmaceutický technik z kliniky vedle školy, napsal list The Times of India. K útoku došlo v den, kdy Spojené státy a Izrael zahájily letošní váku prot Íránu. Teherán následně v odvetě zaútočil na cíle v Izraeli a zemích Perského zálivu.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová začátkem března uvedla, že Spojené státy neútočí na civilisty. „Zatímco ministerstvo války tuto záležitost v současné době vyšetřuje, íránský režim se zaměřuje na civilisty a děti, nikoli na Spojené státy americké,“ řekla.
|
Mluvčí Bílého domu Leavittová porodila druhé dítě, po synovi má dceru
Podle deníku The New York Times však předběžná zjištění amerického vojenského vyšetřování ukázala, že základní školu zasáhla americká střela Tomahawk kvůli chybě v zaměřování. Americký prezident Donald Trump nejprve naznačil, že za útok mohl být zodpovědný Írán, přestože Írán rakety Tomahawk nemá. Později uvedl, že video zachycující zásah americké střely neviděl.
Leavittová porodila druhé dítě
Leavittová nyní v květnu oznámila radostnou novinku až několik dní po narození dcery.„Prvního května se k naší rodině přidala Viviana a naše srdce okamžitě explodovala láskou,“ uvedla na sociální síti X Leavittová, která je ve svých 28 letech nejmladší tiskovou tajemnicí Bílého domu v historii.
„Je perfektní a zdravá a její starší bratr si radostně zvyká na život se svou novou sestřičkou. Užíváme si každý okamžik v naší blažené novorozenecké bublině,“ dodala.